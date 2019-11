Rozšíření trati má zpoždění, stát chce podjezd, Chropyně trvá na obchvatu

Jde o modernizaci trati z Přerova do Brna a díky ní by vlaky mezi oběma městy měly jezdit rychlostí přes 200 kilometrů za hodinu. Ovšem její příprava se brzdí v Chropyni, kde se spor radnice se státem dostal do další fáze.

V ní jsou zásadní dvě věci: město přerušilo projednávání změny územního plánu, která je pro povolení úprav trati nutná. Stát ale současně zpracovává odbornou studii na variantu, kterou prosazuje vedení Chropyně.

To chce, aby Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) udělala přeložku cesty mimo zastavěnou část města s tím, že by přes koleje vedla nadjezdem. SŽDC to ale odmítá, protože by to stálo peníze navíc a hrozí také problémy s výkupy pozemků.

Prosazuje, aby se mírně posunula stávající Tovačovská ulice a vedla pod železničním koridorem podjezdem. Tuto variantu zase nechce město, musely by se totiž zbourat dva rodinné domy.

Chropyně si proto jako pojistku svého návrhu začala vyřizovat změnu územního plánu, v níž má být zaneseno jeho řešení. Jenže SŽDC v něm chce mít i vlastní návrh a podala v tomto smyslu připomínky.

„Bohužel nám to SŽDC blokuje. Řekli, že nám dají kladné stanovisko jen v případě, že bude do územního plánu zapracovaná také jejich varianta. Pro nás je ale nepřípustná, povolili bychom tím zásah do obydleného území,“ uvedla starostka Věra Sigmundová.

Začátek prací až v roce 2024

Město muselo stát oslovit, protože územní plán zasahuje do koridoru SŽDC. Bez jejího souhlasu žádnou změnu neprosadí.

„Současně nás ale nic netrápí. Oni změnu potřebují, aby mohli začít stavět. Nám je jedno, kdy ji budeme mít,“ vzkázala Sigmundová.

Stát dříve návrh města odmítal. Teď říká, že ho úplně nezavrhuje, ovšem přidává hned několik ale.

„Za zásadní problém varianty obchvatu považujeme zábory orné půdy, kdy ze zkušeností z jiných staveb narážíme na nesouhlas s prodejem dotčených pozemků. U orné půdy se námi nabízená výkupní cena často nesetkává s představou vlastníků,“ přiblížil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Přeložka Tovačovské ulice by měřila jenom 400 metrů, kdežto nová silnice by byla dlouhá skoro 2,5 kilometru a musela by u ní být ještě obslužná cesta o délce 750 metrů.

„Velkorysejší varianta je investičně náročnější řádově o desítky milionů korun, přičemž město ani vlastník komunikace, tedy Zlínský kraj, se na ní nechtějí finančně spolupodílet,“ naznačil Illiaš.

Připomněl, že variantu SŽDC schválilo ministerstvo dopravy a je v souladu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje. Sigmundová je však přesvědčená, že musí být v souladu také s územním plánem města.

„Podjezd se mi taky moc nelíbí. Když se udělá cesta formou obchvatu, bude to do budoucna lepší a pohodlnější řešení. Nemusely by se navíc bourat domy,“ řekl náměstek hejtmana přes dopravu Pavel Botek.

Podle něho Zlínský kraj aktivně do sporu vstupovat nemůže. Myslí si ale, že s ohledem na velké náklady na modernizaci trati z Brna do Přerova nemusejí být pro stát peníze na novou cestu v Chropyni tak zásadní položkou.

„Odblokovalo by to situaci, mělo by se to zvážit,“ domnívá se Botek.

V Chropyni věří, že SŽDC nakonec kývne na jejich verzi. „Můžou se s námi začít soudit. Možná by nakonec soud dal za pravdu jim, i když si to nemyslím, ale trvalo by to dlouho,“ poznamenala starostka.

Její slova jako by potvrzoval fakt, že SŽDC zpracovává odbornou studii na variantu města. Hotová by měla být do konce letošního roku. Se zahájením stavebních prací stát ještě nedávno počítal v roce 2022, teď už ale uvádí termín 2024.

„Důvodem odkladu je nárůst celkových investičních nákladů na ekonomiku celého souboru staveb Modernizace trati Brno–Přerov. Musíme tedy najít takové technické řešení, u kterého vyjde i studie ekonomické návratnosti,“ dodal Illiaš.