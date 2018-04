Zelené autobusy pro turisty na Šumavě přicházejí o podporu obcí

Zelené autobusy, které vozí po Šumavě turisty v letních měsících, měly původně přispívat k omezení počtu automobilů v šumavském národním parku. Přepravily už přes dva miliony lidí, každoročně je využije přibližně sto tisíc cestujících. Svou 23. sezonu zahájí poprvé bez podpory všech obcí nebo krajů, které dříve Správě NP Šumava na jejich provoz přispívaly.

„Víme už například, že nedostaneme podporu od Plzeňského kraje, který loni přispíval 300 tisíc korun. A také třeba od obce Borová Lada. Neznamená to, že autobusy nevyjedou, ale budeme na ně muset vynakládat větší částku z našeho rozpočtu,“ říká mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Autobusy vozí turisty ve dvou oblastech Šumavy. Propojují obce centrální Šumavy, jako je Kvilda, Horská Kvilda či Modrava s Železnou Rudou, a vyjíždějí i v jižní části Šumavy v okolí Nové Pece, Stožce a Jeleních Vrchů.

Například na Borová Lada ale vůbec nezajíždějí. Podle starostky obce Jany Hrazánkové je právě toto hlavní důvod, proč obec ze svého rozpočtu na provoz autobusů letos nepřispěje, ačkoli to v minulých letech patřilo k standardním obyčejům.

„I když k nám autobusy nezajížděly, mysleli jsme si, že když budou vozit turisty na Bučinu, zvýší se návštěvnost i u nás v obci. Dlouhodobě ale zjišťujeme, že to tenhle efekt nemá. A tak není důvod investovat peníze, které potřebujeme jinde,“ vysvětluje Hrazánková.

Jedním z důvodů, proč se v polovině 90. let Zelené autobusy zaváděly, byla snaha o propagaci ekologicky šetrnější dopravy v přírodně cenném území.

Jenže kvůli autobusům na Šumavě rozhodně aut neubývá. „Žádné záznamy o vývoji počtu aut nemáme, každému je ale jasné, že jejich počet strmě stoupá i tady. Na druhou stranu, Zelené autobusy využívá každoročně okolo sta tisíce lidí. Chceme je proto nadále zachovat jako službu pro určitý typ turistů, kteří jim dávají přednost,“ podotýká Dvořák.

Zatím není jasné, nakolik se pro letošní rok změní jízdní řády autobusů, podle mluvčího nebudou ale úpravy nijak dramatické. A ani nemohou být.

„Velmi nás mrzí, že někteří starostové a Plzeňský kraj odmítají přispět na Zelené autobusy. Tuto službu vnímáme jako podporu turismu a tedy i podporu podnikání a občanů šumavských obcí, proto jsme připraveni do ní vložit více peněz. Rozvoj území Šumavy je totiž úkolem nejen Správy NP Šumava, ale také obcí i krajů. A projekt Zelených autobusů byl doposud pozitivním příkladem spolupráce. Bohužel ale za stávající situace není možné ani přemýšlet o tom, že bychom jejich provoz rozšířili na období od poloviny června do poloviny září,“ říká mluvčí Dvořák.

„Gradují spory mezi starosty a parkem“

Zelené autobusy stále podporují obce Horská Kvilda, Prášily nebo třeba Kašperské Hory, i když přes ně autobusy nejezdí.

„Nijak se netajím tím, že také patřím ke kritikům toho, jak jsou autobusy financované. A chápu některé starosty, že se rozhodli po letech věc nepodpořit. Pro letošní sezonu jsme se ale rozhodli nic neměnit a autobusy budeme podporovat i přesto, že přes Kašperské Hory nejezdí. Bereme to tak, že jsme součástí regionu a že běžné turisty nezajímají nějaké šumavské spory,“ míní starosta Kašperských Hor a také předseda Svazu šumavských obcí Petr Málek.

Podle něj bude nutné pro příští sezonu zhodnotit efektivitu projektu a toho, jak jsou vynakládané peníze využité. Před letošní sezonou by se ale něco podobného už nemohlo stihnout.

„Ten koncept se nám nelíbí. Je to ale jen špička ledovce. Pořád jde o spory mezi starosty a národním parkem. Ten měl být podle toho, co se dohodlo v minulosti, garantem rozvoje celého území. Teď ale jeho rozvoji naopak brání. Vybírají se nekoncepční řešení, nevede se poctivý dialog. Změna bude trvat dlouho a bude hodně složitá,“ myslí si Málek.

Proti tomu se ale ohrazuje ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený. „Není pravdou, že bychom bránili rozvoji území. Právě to, že Zelené autobusy chceme udržet i za tu cenu, že bychom je museli platit celé zhruba 1,5 milionem korun, je toho jasným důkazem. Navíc na dalším postupu v této problematice jsme se dohodli přímo s panem Málkem na posledním zasedání Výkonného výboru NP Šumava,“ doplňuje Hubený.

Jisté je, že turisté i přes změny v jejich financování o autobusy nepřijdou ani v letošním roce. Vyrážet budou o prázdninách na podobných trasách jako loni a jejich cena se zvyšovat nebude. Třeba na Kvildě ještě nevědí, zda z rozpočtu obce budou na provoz přispívat, nebo ne.

„Starosta Modravy Antonín Schubert byl teď na dovolené v zahraničí a nestihli jsme to společně probrat. Přitom se to týká obou našich obcí a regionu, takže chci znát jeho názor. Je mi trochu líto, že mají autobusy jezdit jen o prázdninách, bylo by lepší, kdyby jezdily od poloviny června do poloviny září. Tak to bylo asi před dvěma lety. Jenže o tom tenkrát správa nikoho neinformovala, v médiích to nebylo dostatečně prodané a lidé o tom nevěděli,“ připomíná kvildský starosta Václav Vostradovský.

Na vyjádření dalších obcí tak Správa NP Šumava stále čeká, tento týden by pak měli o případném příspěvku rozhodnout i zastupitelé Jihočeského kraje.