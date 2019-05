Co dřív bylo plevel, už nevadí. Teplejší klima mění zeleň ve městech

Za miliardu vysází milion stromů O milion stromů víc bude za čtyři roky růst na jižní Moravě. Postarat se o to chtějí místní akční skupiny (MAS), kterým se podařilo získat na výsadby miliardovou dotaci. V půdě je už nyní na deset tisíc nových stromů, další by měly rychlým tempem přibývat. „Snažíme se vysazovat tradiční druhy a odrůdy, které jsou odolné vůči suchu. Testujeme, které ovocné druhy jsou vhodné, a to i ty méně známé, jako jsou třeba břekyně, oskeruše, moruše nebo dříny,“ říká Vít Hrdoušek, předseda krajské sítě MAS Jihomoravského kraje. Do projektu Milion stromů pro krajinu se prostřednictvím svých místních akčních skupin zapojilo už několik desítek jihomoravských obcí. Příspěvek od MAS ale mohou získat i soukromníci. „Věříme, že do roku 2022 nebo 2023 bychom skutečně mohli vysadit na jižní Moravě milion stromů. Peníze by nám měly postačit jak na výsadbu, tak na tříletou údržbu,“ poznamenal Hrdoušek. Z jižní Moravy by se projekt měl postupně rozšířit po celé republice. „Stromy jsou základní ekosystémová jednotka. Stabilizují půdu, zadržují vodu, kterou ochlazují okolí, a díky tomu vzniká mlha a rosa. Bez stromů se krajina stává stepí a v extrémních případech horkou pouští, jak to známe i z některých měst,“ popisuje nenahraditelnou roli stromů v krajině Hrdoušek.(sol)