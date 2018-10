V Jevišovicích budou žehnat psům. Není to nic zvláštního, říká farář

„Nic proti domácím mazlíčkům nemám, ale žehnat jim před kostelem, to se mi zdá přehnané. Církev řeší nejhorší krizi za posledních sto let, katolíci mizí z kostelů a budou se účastnit žehnání psů,“ diví se na oficiálních facebookových stránkách města třeba Marcela Ježová.

„Církev se nezdráhala žehnat i zbraně, tak už mě nic nepřekvapí,“ přidala se Martina Dobešová.



Další to považují za dobře vyvedený vtip. Organizátoři totiž zvou na akci s tím, že proběhne v souladu s listinou psích práv a svobod. „Tento zákon může být kdykoliv doplněn o další články a paragrafy na základě návrhu dospělého psa,“ píše se na plakátku s podpisy Haryk, Pif a Rex.



Iniciátorkou nápadu je pracovnice zdejšího městského úřadu Marie Straková. „Máme doma pejska, který je spíš členem rodiny, a myslím, že i psům by se klidně mohlo požehnat. Nejsem striktně věřící, spíš zastávám slušné principy fungování mezi lidmi a myslím, že i pes je živá duše, která může toto klidně absolvovat,“ vysvětluje Straková.

Přiznává, že mnozí se postavili proti. „Spousta lidí nechápe a žasne. Já v tom nevidím absolutně nic špatného, pokud to není proti církevnímu přesvědčení. Reakce jsou negativní především od zarytých katolíků, kteří nechápou, proč by se měli žehnat psi a co z toho ten pes má. Já se stavím na opačnou stranu - komu to ublíží? Kdo nechce, ať nechodí, a kdo o to má zájem, ať přijde,“ dodává.

Dřív se žehnal třeba dobytek

S negativními ohlasy se setkal i místní farář Jiří Ochman. „Někdo je z toho pohoršený, ale to tak bývá, když je něco poprvé. Myslí si, že to je nějaká zvláštnost, že si vymýšlíme něco, co jinde nemají. Ale dřív se třeba žehnal dobytek, není na tom nic zvláštního,“ míní farář z Římskokatolické farnosti Jevišovice, podle kterého jsou pejskaři rádi, že se dostane i na jejich mazlíčky.



Lidé mají psy přivést v neděli od 8:40 před kostel svatého Josefa. Nemusejí být jen místní nebo se někde hlásit. Farář pronese řeč, pronese žehnací modlitbu a proběhne jen krátký obřad.



„Uskuteční se před kostelem, aby se něco nestalo uvnitř. Uvidíme, jak se budou pejsci chovat. Pokud se akce osvědčí, může být každoročním pravidlem. Žehnání má spojitost se svátkem svatého Františka z Assisi, který měl rád přírodu, bral zvířata jako stvoření boží,“ dodává jevišovický kněz.



I znojemský děkan Jindřich Bartoš odkazuje na svátek svatého Františka, patrona ochránců přírody, připadající na 4. říjen. „Organizátoři zvou na akci poněkud humorným způsobem, věřím však, že to není žádná recese. Liturgická kniha Obřady žehnání má také Obřad žehnání zvířat,“ poukazuje děkan.

Pro chovatele jde o projev lásky

V onom obřadu se říká: „Protože podle záměru božského Stvořitele se mnohá zvířata nějakým způsobem účastní života lidí – poskytují jim pomoc při práci nebo potěšení, anebo bývají i jejich pokrmem – nic nebrání tomu, aby se například při svátku některého světce zachoval zvyk vyprošovat i pro ně Boží požehnání.“

Ve starších dobách se prosilo v souvislosti se zvířaty hlavně za to, aby domácí zvířata potřebná k obživě nepodlehla epidemiím nebo se nestala zdrojem nákazy pro lidi.



„Pokud žehnání psů v Jevišovicích bude s úmyslem, který říkají modlitby, a vyloučí se jakákoli pověrčivost, může to snad přispět ke správnému pohledu a vztahu chovatelů,“ míní děkan Bartoš.



Kristina Wurstová ze spolku Pes nejvěrnější přítel zase říká, že není třeba řešit, jestli je žehnání za hranicí vkusu či etiky. „Takto je možné napadnout psí salony, masáže a podobně. Žehnání považuji za projev lásky páníčků ke svým pejskům. Pokud by je nemilovali, tak by je to ani nenapadlo,“ míní.



Jevišovický farář se nechal inspirovat v dosud jediném loňském žehnání psů v Hluboké nad Vltavou, kam do kostela v doprovodu svých majitelů dorazilo na deset psů.