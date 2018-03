Zedník či tesař mladé neláká, školy uvažují o rušení oborů

Problém to je i pro stavební firmy. Ty často musí zejména na zednické práce najímat nekvalifikované dělníky, jejichž práce bývá nekvalitní.

K prvnímu březnu si přihlášku na zedníka podalo podle statistik z krajského úřadu pouhých třináct žáků. Obor tesař jich láká jen devět. Třeba na Střední školu hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantě se k přijímacímu řízení nepřihlásil ani jeden zájemce o obor zedník.

Rodičům přijde obor zedníka neatraktivní, míní ředitelka

Ředitelka školy Alena Dvořáková říká, že o tento obor není žádný zájem už šestým rokem. „Obor sice nabízíme, ale neotevřeme ho, jelikož se prostě na něj nikdo nehlásí. Přitom ze strany zaměstnavatelů je o zedníky velký zájem,“ uvádí Dvořáková.

Nula přihlášek na zedníka evidují také na Středním odborném učilišti a Střední odborné škole v České Lípě. Ředitelka školy Hana Kubátová Ortová naznačuje, že tento obor na škole zřejmě skončí.

„Opět ho stejně jako v minulosti neotevřeme. Snažíme se ho sice udržet i s minimem žáků, ale je to pro nás již finančně neúnosné. Vypadá to, že u nás obor zedník úplně skončí,“ informuje ředitelka.

Jako důvod nezájmu mladých lidí učit se na zedníka uvádí, že tato práce je zejména v očích rodičů neatraktivní. „Zedníci jsou venku i za špatného počasí. Historicky se ví, že je tahle pozice finančně podhodnocena a navíc je to fyzicky náročné,“ vypočítává Kubátová Ortová.

Firmy nestíhají dokončovat zakázky

Její slova potvrzuje i majitel jedné stavební firmy z Jablonecka. Ten si nepřál uvést své jméno (redakce ho zná).

„Mladí se do naší profese nehrnou, nechce se jim moc makat, raději by seděli někde v kanceláři. Nedostatek zedníků i tesařů se projevuje třeba tím, že se někdy nestíhají dokončit termíny zakázek, protože prostě není dostatek lidí. Dalším problémem je to, že v našem oboru často práci zastávají nevyučení lidé nebo Ukrajinci. Ti se však k práci neumí moc dobře postavit a často ji kazí a je nekvalitní,“ svěřuje se majitel stavební firmy.

Dlouhodobý pokles těchto učňovských oborů komentuje také Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Domnívá se, že mladí lidé prostě nechtějí fyzicky pracovat. „Příčinou dlouhodobého poklesu učňů je obava z náročné manuální práce, ale také přirozený demografický pokles a velká nabídka univerzálních škol, kde si mohou žáci udělat i maturitu,“ popisuje Havlíček.

Kraj motivuje žáky stipendiem

Ředitelé škol ale i Liberecký kraj, který je zřizovatelem většiny středních škol a učilišť, doplňují, že školy jsou nuceny vytvářet víceoborové třídy. „V nich se vzdělávají společně žáci z více oborů ve všeobecných teoretických předmětech,“ vysvětluje Filip Trdla z tiskového odboru krajského úřadu.

Kraj se snaží žáky motivovat, aby se hlásili na učební obory, také tím, že vypisuje stipendia. „Celkem je do stipendijního programu zahrnuto sedmnáct oborů a patří mezi ně i obory tesař nebo zedník,“ dodává Trdla.

Jak již MF DNES loni na podzim uvedla, zoufale chybí v kraji také řezníci. Letos i na tento obor podali přihlášku pouze čtyři žáci.

Nejvíce přihlášek do oborů ukončených výučním listem naopak dorazilo na obory kuchař-číšník (228), dále pak kadeřník (139), cukrář (120) nebo truhlář (116).