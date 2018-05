Zebří mládě přišlo o tatínka. Začal být agresívní a musel ze zoo pryč

„Pohlaví ještě není definitivně zřejmé, ale podle chovatelů by to mohl být sameček,“ říká mluvčí zoo Martin Maláč.

Stádo zeber by se letos mělo rozrůst ještě o jedno mládě. Březí je totiž i další samice.

Pak si ovšem zebry dají na čas od mateřských povinností pohov. Zoologická zahrada byla na přelomu roku nucena nechat odvézt zebřího hřebce, po němž v Jihlavě zůstalo pět hříbat.

„Bohužel se ukázalo, že je to velmi problematické zvíře. Začal být agresivní nejen na samice ve stádu, ale především na návštěvníky. Museli jsme kvůli tomu například zabezpečit výběh elektrickými ohradníky,“ vysvětluje Maláč s tím, že než zoo sežene nového hřebce, bude stádo dospělých čistě v dámském složení.

Devítiletý hřebec Machano žil v jihlavské zoologické zahradě od roku 2016. Do Jihlavy přišel z německé zoo v Krefeldu, kde jej potřebovali vyměnit.



„Ke kobylám ho tam pustili příliš brzy jako osmnáctiměsíčního mladíčka. Od dospělých kobyl dostal takovou sodu, že se krčil zbitý v ústraní. Když dospěl, tak se situace otočila a on jim vracel to, co ony jemu daly,“ vysvětlil už dříve zoolog Jan Vašák.

Jeho vůbec první potomek se v jihlavské zoo narodil loni v červnu. Stalo se tak ve výběhu přímo před zraky návštěvníků, část porodu se podařilo chyvatelům i natočit.

Mládě zebry se v červnu 2017 narodilo před zraky návštěvníků: