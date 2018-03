Ze skladu v Jasínkově ulici vznikne nový přerovský archiv

Přerovský magistrát má v současné době tři archivy. V budově s adresou Smetanova 7 je kapacita spisovny 370 metrů dokumentů, a ta je už z 82 procent vytížena. Spisovna v Hranické ulici 14 má kapacitu 492 metrů - a je skoro z 90 procent využita. Ve spisovně v Bratrské 34 je kapacita ještě menší.



„Chybí nám hlavně prostory pro spisovnu stavebního úřadu, kde se nachází dokumentace k jednotlivým domům a stavbám nejen v Přerově a jeho místních částech, ale i v obcích, jejichž správním obvodem je náš stavební úřad,“ konstatoval náměstek přerovského primátora Petr Měřínský.

Magistrát musí uchovávat všechny dokumenty, které jsou vyřízené – a jejichž původcem jsou jednotlivé odbory. „Po uplynutí zákonné doby jsou některé spisy zlikvidovány – a z některých se stávají archiválie, které předáváme do trvalé úschovy Státnímu okresnímu archivu v Henčlově,“ doplnil Petr Karola z přerovského magistrátu. Skartační lhůta se přitom pohybuje od jednoho do sta let, nejčastější lhůtou je ale 5 nebo 10 let od vyřízení spisu.

Budova v Jasínkově ulici, která bude přebudována na nový magistrátní archiv, patří městu. „Projde rekonstrukcí za 3 miliony korun, náklady na pořízení pojízdných regálů a vnitřního vybavení jsou vyčísleny na milion korun – a dalších 300 tisíc korun bude stát pořízení projektové dokumentace,“ nastínil náměstek Měřínský.



Objekt se nachází v uliční zástavbě a postaven byl v roce 1965. V posledních letech magistrát objekt využíval pro odbor školství, v současné době ale už slouží pouze jako sklad.