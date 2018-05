Ze skalnaté vyhlídky Máj nad Štěchovickou přehradou je poutní místo

Nešťastný je z toho už i starosta Krňan na Benešovsku, kam Teletín spadá, Josef Hušbauer. Rádiu Impuls řekl, že obecní úřad hledá východisko velmi obtížně. „Ono už to začalo minulý rok na jaře. Ten zájem stoupal a stoupal a teď už je to skoro neúnosné. Hlavně lidé v obci už jsou nešťastní, tam parkují auta po obou stranách komunikace, lidé nemůžou vyjet z vrat a my nejsme schopni to zajistit. My nejsme ani vlastníky těch potřených pozemků atd.“ stěžuje si Josef Hušbauer.

Starosta Teletína a Krňan v těchto dnech vyjednává s majiteli pozemků kolem přístupové cesty k vyhlídce Máj. Rád by tam zřídil alespoň malé placené parkoviště.