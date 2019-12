V litomyšlské nemocnici se nebude operovat v noci, nemá dost lidí

Všech pět nemocnic v Pardubickém kraji už nemá dost personálu na to, aby fungovaly tak, jako dosud. Ředitel tří nemocnic na východě kraje Jaroslav Kajzr oznámil, že v Litomyšli chirurgie od Nového roku přechází do jiného režimu, který nebude vyžadovat tolik lidí.

„Není to zlovůle managementu, žádný obchodní záměr, je to snaha vyrovnat se s realitou,“ uvedl Kajzr. Podle něj tak nemocnice předchází situaci, kdy by už nedokázala zajistit služby kvůli chybějícím lékařům a zdravotním sestrám.

Ve svitavském okrese jako jediném v kraji fungují dvě nemocnice - v Litomyšli a ve Svitavách. „Skutečně se jeví jako racionální, když se akutní provoz začne přesouvat do nemocnice ve Svitavách,“ uvedl Kajzr.

Ve všední dny od 15.30 do 7.00 příštího dne a o víkendech bude v Litomyšlské nemocnici k dispozici chirurgická ambulance v non stop režimu, nikoliv ale chirurgický tým. Ten bude připraven v sousedních Svitavách. Podle vedení nemocnice se změna pacientů téměř nedotkne.

V noci bylo jen devět operací za rok, říká vedení nemocnice

Pacienti, kteří přijdou do nemocnice, budou ošetřeni, ti, kteří budou vyžadovat urgentní operační výkon, budou podle Kajzra převezeni do Svitav. Oblastní ředitel, pod nějž spadají nemocnice v Litomyšli, Svitavách a v Ústí nad Orlicí, přiznal, že během noční služby měl chirurgický tým v Litomyšli práci jen výjimečně.

„Od 22. do 7. hodiny ranní se tu za rok 2018 provedlo devět operačních výkonů,“ uvedl s tím, že kvůli tomu museli být ve službě dva chirurgové, anesteziolog, jedna či dvě anesteziologické sestry a dvě sálové sestry. Ve Svitavách to podle něj bylo podobné.

Kvůli nedostatku zdravotníků mají zejména menší nemocnice stále větší potíže zajistit chod jednotlivých oddělení. „Není oddělení, kde by někdo nechyběl, případně jsou tam lékaři důchodového věku, kteří už přesluhují a není za ně náhrada, a se sestrami je to zrovna tak,“ uvedla náměstkyně léčebné péče Zdenka Fenclová.

Vedení Litomyšle je se změnami smířené. „Pro mne je argument, že se tu za rok udělá v té době devět deset operací a drží se kvůli tomu tým a stejný tým i ve Svitavách, racionální. Pak už to je jenom o emocích, a to musíme opustit,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl, který ale dodnes lituje zrušení litomyšlské porodnice v roce 2013.

Do roku 2021 by mělo být do Litomyšle investováno 100 milionů

Nemocnice Pardubického kraje slibuje, že do Litomyšle bude do roku 2021 investovat sto milionů korun, které využije na obnovu stávajícího vybavení i pořízení nových přístrojů. Podle Kajzra by nemocnice mohla díky změnám provádět více chirurgických výkonů než dosud.

„Slibujeme si od toho, že v Litomyšlské nemocnici budeme moci klást důraz na plánovanou operativu jak chirurgickou, tak ortopedickou a oční,“ uvedl.

Propojení chirurgických týmů v Litomyšli a ve Svitavách usnadní zavedení systému PACS, který umožňuje snadné předávání obrazové dokumentace, tedy snímků například z rentgenového vyšetření nebo magnetické rezonance.

To, že vedení zavádí v Litomyšli úspornější režim, překvapivé není. Zvláštní je spíše to, že s tím vedení krajské společnosti tak dlouho otálelo. Manažeři krajských nemocnic totiž už v únoru roku 2017 oznámili, že akutní medicínu nelze dělat ve všech pěti krajských nemocnicích.

Nemocnice v Litomyšli a v Chrudimi by se měly podle nich v budoucnu soustředit na plánovanou péči. Tehdy se proti tomu ozvali právě chirurgové z Litomyšlské nemocnice.