I letní brigáda může rozhodnout, že sestra po studiu v nemocnici zůstane

V obou zařízeních se jich tak každý rok vystřídají desítky. A nejen ve školním roce, do nemocnic docházejí i v létě. „V letošním roce se v Sokolově během léta vystřídá celkem patnáct studentek,“ potvrdila Markéta Singerová, mluvčí nemocnice.

Stále více mladých tváří je také k vidění v nemocnici v Ostrově. Podle vedení jich stále přibývá. Studenty láká komfortní prostředí zrekonstruované nemocnice, erudice zdejších lékařů a personálu i dobrá finanční odměna za práci. Brigádničí tu i o víkendech, nemocnice má plnou i prázdninovou kapacitu.

„Snažíme se. Během roku se u nás vystřídalo více než třicet studentů středních škol, což je ve srovnání s předchozími léty dvojnásobný nárůst,“ řekl ředitel ostrovské nemocnice František Werner.

Během školního roku mohou studenti navíc získat podporu v rámci stipendijního programu.

Spolupráce se školami se zintenzivnila především s aktuálními silnými ročníky a také se jmenováním Lenky Dlouhé do funkce nové náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

„Společně jsme znovu kontaktovali instituce v okolí, které s námi mohou spolupracovat. Najít zkušenou sestřičku s praxí je v dnešní době velice obtížné. V nemocnicích si je většinou hýčkají. Pokud studenti pracují v nemocnici již během studia, a to ať v rámci praxe, či brigády, tak v momentě, kdy přemýšlí, co bude dál po dokončení školy, může rozhodnout to, kam nastoupí, právě znalost prostředí a kolegů,“ potvrdila Michaela Jirkovská, personalistka ostrovské nemocnice.

Spolupráce se školami bude ještě intenzivnější

Ostrovská nemocnice spolupracuje především se Střední zdravotnickou školou v Karlových Varech, kde je možné studovat obory, jako je například praktická sestra, nutriční asistent, sportovní masér a nově masér ve zdravotnictví.

„Naše spolupráce je dlouhodobá, ale v posledním roce se zvýšila a jistě ještě zvýší, protože žáků a studentů některých oborů přibývá a my pro ně hledáme nové možnosti s praxí, ať už celoročně či individuálně,“ uvádí Jaroslava Slavíková ze Střední zdravotnické školy v Karlových Varech s tím, že spolupráce se prolíná i opačným směrem.

„V příštím školním roce zapojíme do naší výuky jako externí vyučující staniční sestru přímo z ostrovské nemocnice. V dalším školním roce plánujeme praxi jedné skupiny žáků přímo pod vedením odborné učitelky znalé poměrů v nemocnici, která v ní pracuje jako sestra na částečný úvazek,“ doplňuje Jaroslava Slavíková.

Do kraje míří na praxi i studenti ze severu Čech

Z karlovarské školy jezdí do Ostrova dvacet žáků a studentů různých oborů. Líbí se jim, že si zde mohou vybírat z mnoha různých oborů. Další studenti míří do Karlovarského kraje na praxi ze sousedního Chomutovska. Jedná se o studenty oboru zdravotnický asistent, nově praktická sestra.

Svou praxi v letošním létě absolvovala v Ostrově také Veronika Parimuchová, studentka fyzioterapie na Západočeské univerzitě v Plzni, a to na rehabilitačním oddělení.

„Zde jsem byla mile překvapena kolektivem fyzioterapeutů, a to jejich přístupem nejen k pacientům, ale i ke mně jako k nováčkovi v oboru. Dostala jsem šanci, seznámit se se speciálními metodami, které využíváme ve fyzioterapii, vodoléčbě či elektroléčbě,“ poznamenala Veronika Parimuchová. Po povinné praxi nakonec na oddělení zůstala na nějakou dobu pracovat i jako brigádnice.