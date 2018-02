Zdraví celé rodiny začíná v nákupním košíku!

Blíží se třetí ročník Festivalu zdravého nakupování – 21 míst, 15 měst. Nutriční terapeuti budou zákazníkům zdarma odpovídat na otázky vhodného výběru potravin, správné výživy a zdravého životního stylu. Poradí, jak se orientovat při nákupu potravin či jak číst správně údaje uváděné na potravinách. Pro zájemce budou k dispozici chytré osobní váhy na měření skladby těla a organizované společné nákupy s nutričním terapeutem.

Obecně prospěšná společnost “Vím, co jím a piju“ otevře stánky Festivalu celkem na 21 místech v 15 městech. Důvodem je velký zájem veřejnosti, která se díky nutričním terapeutům, přítomným přímo v prodejnách, může dozvědět více o své kondici. O tom, jak číst údaje na potravinách a jak vybírat výrobky vhodné pro zdravý životní styl. Zažít můžete i společný nákup s nutričním terapeutem, samozřejmostí jsou pak ochutnávky potravin certifikovaných logem Vím, co jím.

Záměrem celého festivalu je zvýšit povědomí o přímém vztahu mezi kvalitou a kvantitou přijímané stravy se zdravím a kondicí. Vyvážená strava v přiměřeném množství totiž významně omezuje vznik neinfekčních civilizačních onemocnění jako je nadváha, obezita, onemocnění srdce a cév, cukrovka 2. typu, a je tak součástí jejich prevence.

„Lidé se zajímají o zdravý životní styl čím dál více. Bohužel však nejsou tak pozorní při nakupování potravin. To je velká škoda, protože to, jak jíme, významně ovlivňuje naše zdraví. Proběhlo již mnoho srovnávacích testů na českých a zahraničních výrobcích a Češi se bohužel řadí mezi laxnější konzumenty a spokojí se s méně kvalitními potravinami. Naším úkolem je usnadnit výběr vhodných výrobků, které splňují základní požadavky racionální výživy. Samotné výrobky poznáte podle specifického loga Vím, co jím. Na Festivalu budete mít příležitost se poradit ohledně otázek výživy, změřit krevní tlak či si otestovat složení těla na chytré váze (dozvíte se, kolik vážíte, kolik procent z hmotnosti zaujímá tuk a kolik svaly) a ukážeme si, jak by měla vypadat skladba správného rodinného nákupu, kde nesmí chybět poměrné zastoupení všech důležitých živin,“ přibližuje smysl Festivalu zdravého nakupování PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D., dietoložka a odborný garant obecně prospěšné společnosti Vím, co jím a piju.

Festival bude probíhat ve třech únorových termínech, vždy od čtvrtku do neděle, 15. - 18. 2., 22. – 25. 2., 1. – 4. 3. 2018. Společné nákupy s nutričním terapeutem budou probíhat vždy od16:00, na některých místech i v 11:00. Přesný harmonogram a bližší informace naleznete na www.vimcojim.cz. Hlavním mediálním partnerem pak Rádio Impuls.