Státní zástupce obžaloval miliardáře Zemka kvůli solární elektrárně

Svědomí mám čisté, tvrdí podnikatel Zemek Podnikatel Zdeněk Zemek, který se zaměřuje na hutnictví, solární energetiku, dopravu i lázeňství a jehož firmy mají roční obrat 8 miliard korun, musí řešit vážný problém. Může se stát, že půjde za podvod do vězení, podobně jako jeho synové. „Každý je nahraditelný. Moje firmy mají dost schopných pracovníků, aby mohly fungovat beze mě. Akorát se nebudou dál rozvíjet,“ uvažuje šestašedesátiletý Zemek o možnosti, že ho soud pošle za mříže. Před pár měsíci soud za obdobnou věc potrestal vězením vaše dva syny. Lze z toho vydedukovat, že vás potká totéž?

To, že soud nějak rozhodl, ještě neznamená, že rozhodl dobře. Jiný soud v jiné kauze rozhodl diametrálně jinak. Věřím, že rozhodne jinak i v mém případě. Od začátku tvrdím, že jsou moji synové nevinní. Čekal jste, že se váš případ dostane až do fáze obžaloby?

Nemám problém s tím, že to došlo tak daleko. Svědomí mám čisté, elektrárna byla dokončená. Páni kontroloři z ERÚ (Energetický regulační úřad) tam byli třikrát a ani jednou na střechu, kde jsou solární panely, nevylezli. Podívali se ze země na střechu o ploše šest hektarů. Viděli viset tři káblíky a dospěli k závěru, že je elektrárna nedokončená. Ať všechno proběhne, jak má. U soudu budu poukazovat na všechny nešvary, které se v případu staly. Státní zástupce argumentuje falešnými revizními zprávami a předávacím protokolem.

Kde na to došel? To je jeho fantasmagorie. Vždyť v jednom z rozhodnutí soudu z loňského roku se píše, že ani odborníci přesně nevědí, jak má revizní zpráva vypadat. Jak to měl vědět v roce 2010 obyčejný revizní technik? Celé je to hra, aby se odvedla pozornost od rozkrádání 100 miliard korun ročně, které mají jít na údržbu a opravu elektrického vedení, ale jde tam jenom menší část peněz. Musí se to zamést pod stůl, proto se vede tato kampaň. Když budete mít obnovitelné zdroje, tak elektrické dráty nebudete potřebovat. Prodává vaše solární elektrárna energii za vyšší, či nižší ceny?

Momentálně prodáváme za nižší ceny, poněvadž nám je ERÚ nezákonně snížil. Soudíme se kvůli tomu. Pořád ale dodáváme energii a každý měsíc nám platí. (ill) (Reakce vedoucího oddělení komunikace ERÚ Michala Keborta: To, že ERÚ k tomuto kroku přistoupil nezákonně, je domněnkou pana Zemka. V dané věci nyní rozhoduje soud.)