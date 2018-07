Pirát Hřib vsadil na béžovou. Chce být primátorem, ale Pražané ho neznají

Situace by se měla změnit během léta, kdy strana začne kampaň, v níž svého kandidáta lidem blíže představí. Dosud ho totiž Pražané ani příliš znát nemohou, Hřib zatím nebyl politicky aktivní. Pokud by se po říjnových volbách stal primátorem, byla by to jeho první politická funkce, do níž by byl zvolen.

Že to může být problém, ale odmítá. „Nevolí se jen lídr, ale i další lidé za ním. Na naší kandidátce budou i stávající zastupitelé z magistrátu i městských částí, na které se budu spoléhat,“ říká.

Sám už se však stihl podílet na kampani za to, aby neprovozovala Nemocnici Na Františku soukromá firma, což zvažovala Praha 1, které patří.

Se stranou spolupracuje více než pět let, jejím členem je od začátku loňského roku, kdy se začal podle Pirátů i více angažovat. Stal se garantem strany pro oblast zdravotnictví a podílel se na volebním programu do voleb, po nichž byl zvolen do dozorčí rady VZP.

Doping je věc ostatních, říká Hřib

Ke konci minulého roku začala strana uvažovat nad tím, že do komunálních voleb postaví jako svého lídra nějakou známou osobnost coby nestraníka. „Byla to jedna z možností, o níž jsme uvažovali, Zdeněk Hřib byl však proti,“ popisuje místopředseda pražských Pirátů Adam Zábranský.

Důvodem odporu byla obava, že člověk zvenčí by měl problém s vnitřním fungováním strany, kterým se partaj liší od ostatních. Kupříkladu hlasování o mnoha věcech nebo možnost navrhnout odvolání svého straníka z funkce. Zároveň podle Hřiba strana nepotřebuje známou tvář v čele.

„Základní důvod, proč politické strany cpou do voleb známé tváře, je ten, že se tím snaží získat důvěryhodnost, po které voliči jdou. Piráti podle mě nepotřebují tento doping důvěryhodnosti, protože už ji jako strana mají,“ říká Hřib.

Hřibovou motivací, proč se chce stát primátorem, je „záměr změnit prostředí, ve kterém žijeme, v němž budou žít mé děti“. „Je tu potenciál, aby se sem jednou jezdili lidé koukat, jak se nám daří, stejně jako se jezdí do Finska koukat, jak vedou školství či jak v Barceloně pracují na oblasti smart cities,“ líčí.

Od medicíny ke koloběžkám

Hřib pochází z rodiny architektů, jeho otec byl generálním projektantem budovy České národní banky v ulici Na Příkopě. Lídr Pirátů se na stejný obor nedal proto, že ho nudila deskriptivní geometrie. Místo toho šel studovat lékařskou fakultu.

„Ze začátku jsem chtěl dělat ARO, takové to Chicago Hope, kde je akce a dynamičnost práce. Ale potom jsem si řekl, že jsou i jednodušší způsoby obživy, a zaměřil jsem se na radiologii,“ vzpomíná Hřib na svá studentská léta. Přestože má jako absolvent medicíny titul MUDr., za lékaře se nepovažuje.

„Lékař je pro mě člověk, který léčí lidi, což já nedělám. Já zkoumám, jak zlepšit systém zdravotnictví jako celek,“ vysvětluje s tím, že léčit chtěl také, ale odradil ho od toho přístup nemocnic k absolventům.

„Nabízely třeba jen pětiprocentní úvazek, čemuž odpovídaly i peníze, ale zároveň čekaly, že tam člověk bude pracovat osm hodin denně. Celá řada mých spolužáků na tento systém naskočila, mně to ale přišlo absurdní a řekl jsem si, že to nebudu podporovat,“ líčí Hřib.

Zaměřil se místo toho na oblast IT ve zdravotnictví. Je jedním z tvůrců eReceptu, o němž mluví jako o svém dítěti. Jeho pracovní zkušenosti se však netočí jen kolem zdravotnictví. S hercem a režisérem Jiřím Mádlem a dalšími dvěma lidmi byl spoluvlastníkem firmy vyrábějící elektrické koloběžky.

Z garážového projektu se podařilo firmu rozjet a expandovat s ní i do zahraničí. Hřib, který už prodal svůj podíl, měl ve společnosti na starosti technickou podporu. „Ve firmě byl za metodického, spolehlivého a pracovitého,“ vzpomíná Mádl na Hřiba.

Pirátský kandidát na primátora je také několik let registrovaným chovatelem ovcí. K bačovi má však daleko. „Reálně řeším administrativu spjatou s chovem, o ovce se starají moji rodiče,“ popisuje. Jde o sezonní chov, zvířata jsou hlavně k tomu, aby spásala trávník.

Sám Hřib o sobě říká, že moc volného času nemá. Ačkoli hrál dříve na bicí a má zbrojní průkaz, hlavu od starostí a myšlenek by si tak pravděpodobně nečistil. „Vedle dětí je mým hobby už jen káva. Mám s ní spojen ranní rituál, kdy ji připravuji pro sebe i manželku,“ uvádí trojnásobný otec.

Jako lídr Pirátů se chce zaměřit na zlepšení dopravy v Praze, kde mu kupříkladu vadí špatný stav pražských mostů. Jako prioritu vnímá také oblast školství, kde by měla přibýt místa v mateřských i základních školách, a oblast bydlení, neboť ceny bytů v metropoli dlouhodobě rostou.

Podle Hřiba je nyní v Praze podhoubí pro to, aby lidé zvolili do vedení města Piráty, kteří už podle něj za čtyři roky na magistrátu ukázali své schopnosti. „V Praze jsme nejviditelnější opoziční stranou, upozornili jsme na řadu kauz,“ říká kandidát na primátora.

Zároveň odmítá, že strana bude hledat důvody, proč po volbách, pokud se dostane do zastupitelstva, nejít do vládnoucí koalice. „Nepůjdeme jen s nikým, kdo je trestně stíhaný či odsouzený, s extremisty, a já prosazuji, aby podmínkou bylo i nehromadění funkcí,“ líčí Hřib.