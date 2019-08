Řidič na parkovišti počastoval kolegu klaksonem, ten vytáhl zbraň

Incident se odehrál v sobotu krátce po poledni.

„Osmapadesátiletý řidič vozidla Ford Max při sjíždění z horního parkoviště OC Fórum v Ústí nad Labem zatroubil na před ním jedoucího 48letého řidiče vozidla Dacia Dokker,“ popsala začátek události mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová.

„Vytroubený“ řidič zastavil, z vozidla vystoupil a šel k autu za sebou, jehož řidič rovněž vystoupil.

„Cestou k němu si vyndal z opasku střelnou zbraň, kterou mířil na druhého řidiče se slovy, ať zaleze do toho auta zpátky. Řidič mu odvětil, že má spuštěnou kameru ve vozidle a událost nahrává, načež agresor zbraň zandal do pouzdra, nasedl do auta a odjel,“ doplnila Hyšplerová.

Případem se teď zabývají kriminalisté pro podezření z trestného činu vydírání.

„Za uvedené jednání pachateli hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let,“ sdělila Hyšplerová. Video z kamery policie zatím zveřejňovat nechce.