Czendlikova kniha vyjde v květnu v Polsku, dohlíží Mariusz Szczygiel

„Má prestižní polské nakladatelství, je to bohemista a polský novinář roku 2014. Česku se stále věnuje, kromě Gottlandu vydal i další úspěšnou knihu o Česku nazvanou Udělej si ráj. Některé věci v mé knize jsem sice konzultoval s překladatelkou, ale redigovat to bude celé Mariusz Szczygiel, protože zná české prostředí a chce, aby to bylo dobře pochopitelné pro polského čtenáře,“ říká lanškrounský farář.

Kniha má vyjít na polském knižním trhu 11. května. „Kniha vychází před polským knižním veletrhem,“ říká Zbigniew Czendlik, jehož v Polsku čekají kvůli knize rozhovory v rozhlase a televizi.

„Jediné, z čeho mám strach, je má polština. Ostatní snad zvládnu,“ uvádí farář, který v České republice působí od roku 1992.

Kniha Postel hospoda kostel vydaná v roce 2016 získala Cenu čtenářů v rámci cen Magnesia Litera.

„Prodalo se jí asi osmdesát tisíc, ale přesně to nevím. Kniha byla téměř rok na prvním místě mezi nejprodávanějšími knihami, teď je nějak na třetím místě. Ale já to nepočítám, stejně jako nepočítám lidi, kteří přijdou ke mně do kostela,“ říká farář a upozorňuje, že on pouze svou knihu diktoval a sepsala ji Markéta Zahradníková.

„Říkám s oblibou, že já jsem byl jen ten diktátor, který diktoval, a Markéta Zahradníková ji sepsala,“ říká.

Farář, s nímž se přátelí nejedna hvězda českého showbyznysu, zatím další knihu nechystá. „Rozhodně ne. Myšlenek, které by byly do možné další knihy, mám dnes nejvýš tak na tři strany. Možná tak za deset let,“ říká Zbigniew Czendlik.