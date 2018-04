Zážitková interaktivní výstava 100PY: Sto let očima pěti generací v plzeňském DEPO2015

Výstava je přístupná od 18. května do 31. října 2018 ve známé plzeňské kreativní zóně DEPO2015.

100PY, to jsou vlastně tři výstavy v jedné. Samostatná sekce přibližuje na historických faktech prostřednictvím fotografií, textů a archivních videozáznamů klíčové události posledního sta let Československa a jejich projekci do událostí v Plzni.

Druhá část výstavy, zážitková, dodává historickým událostem osobní rozměr – na půdorysu pěti generací fiktivní rodiny Němcových může návštěvník sledovat v zážitkových expozicích osudy a dilemata, které tvořily „malé dějiny“ konkrétních lidí.

Třetí část je situována na nádvoří DEPO2015 a ukáže sochy a další artefakty, které krášlily nebo naopak hyzdily ulice a náměstí, jako třeba plastika Návrat astronauta či busta Lenina.

Virtuálním průvodcem výstavou je plzeňský rodák, herec Dejvického divadla Václav Neužil. Ve videospotech uvádí každou z pěti zážitkových částí a pomáhá návštěvníkům klást si otázky o zlomových obdobích českých dějin.

100PY navazují na unikátní výstavu Plzeňské rodinné fotoalbum, pro kterou se v roce 2015 podařilo získat 4500 fotografií a s jejich pomocí pak dokumentovat běžný život obyvatel i velké dějiny.

Výstava 100PY tento koncept rozšiřuje a dobové rodinné fotografie doplňuje o předměty každodenní potřeby, nábytek, oblečení, hračky nebo auto. Mezi Plzeňáky, kteří do expozice 100PY přispěli, jsou i slavná jména.

Ve vitrínách tak lidé uvidí pušku Kateřiny Emmons, rýsovací potřeby architekta Jana Soukupa, kostým herce Martina Stránského, sportovní náčiní Martina Straky nebo kopačku Pavla Horvátha.

Výstavu doplňují dva hravé exponáty určené dětem: dobrodružný Útěk přes hranice a velká digitální hra Propaganda. Na nádvoří pro ně bude připraveno autentické retro hřiště. Součástí výstavy bude také vzdělávací program pro školy(objednávky na adrese proskoly@depo2015.cz).