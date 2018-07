Zažijte v Plzni prázdniny plné filmových a hudebních zážitků

Letošní pivovarské léto v Plzni odstartovalo v červenci a potrvá do konce srpna. Až do konce prázdnin nabídne všechno, co patří ke správné prázdninové idyle: páteční projekce filmů pod hvězdnou oblohou a čtvrteční koncerty se živou muzikou napříč žánrovým spektrem. K tomu nebude chybět orosené pivo, chladivé nealko a další vydatné občerstvení.