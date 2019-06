Pardubičtí Piráti chtějí Duklu chránit před hlukem zelenou „zdí“

Zvláště v parných dnech může být například pro matky s kočárkem procházka lesoparkem na Dukle hezkým zpestřením dne. Potíž je však v tom, že právě uspaného potomka může snadno vzbudit hluk z nedaleké silnice na Chrudim. I proto zástupci Pirátů přicházejí s myšlenkou, jak zelený pás lépe ochránit.

„Náš plán je po celé délce lesoparku vybudovat pás husté zeleně, který pokryje všechna výšková patra do celkové výšky zhruba 10 metrů. Široký by měl být alespoň 10 metrů a v místech, kde je to možné, i širší,“ uvedli pardubičtí Piráti na svém webu.

Sami však přiznávají, že jejich plán, který měl daňové poplatníky vyjít na asi 750 tisíc korun, má několik závažných potíží.

„Nejlepším řešením je bezesporu výstavba protihlukových stěn. Toto opatření však již dlouho naráží především na nejasné plány Ředitelství silnic a dálnic, které zvažuje rozšíření této komunikace na čtyřpruh. Problém dále komplikuje i souběžná železniční trať a také to, že správcem lesoparku není městský obvod, ale Magistrát města Pardubic,“ uvedli Piráti, kteří s plánem míří i na zasedání zastupitelstva.

„Jedná se tedy o vcelku zapeklitý problém. Pokud ale nebudeme konat, bude park sužován hlukem ještě mnoho let. Naštěstí existuje i další řešení, které může zpříjemnit pobyt v parku,“ dodali zástupci třetí nejsilnější pardubické politické strany, kteří si od certifikované arboristky dokonce nechali vypracovat návrh, jak by zelená zeď měla vypadat.

Aktivitu chválí i starosta pátého městského obvodu Jiří Rejda z hnutí ANO. Na druhou stranu hned dodává, že zatím změny ani dělat nelze.

„Lesopark se obnovoval za evropské peníze, to znamená, že musí počkat, až skončí udržitelnost projektu,“ uvedl Rejda s tím, že navíc podobný plán už existoval při původní rekonstrukci parku. „Bohužel se však dřeviny úplně neuchytily,“ doplnil Rejda.

Starosta: Prioritou je překonání silnice

Podle něj je navíc na místě řešit spíše jiné problémy ve zmíněné lokalitě. Tím hlavním je podle něj překonání silnice, kterou lidé třeba cestou na vlakovou zastávku nebo na dostihy zhusta přebíhají.

„To je velmi nebezpečné. Tady si myslím, že máme největší resty. I vzhledem k plánovanému rozšíření silnice je nutné začít debatu, zda postavit nadchod, či podchod, a hlavně se pustit do příprav,“ uvedl starosta Rejda.

Nicméně Piráti správně poukazují na to, že stavba čtyřpruhu či například nadchodu je běh na hodně dlouhou trať, zatímco zelený val by bylo možné vysadit v relativně krátké době.

„Náklady by měly činit 500 až 750 tisíc Kč včetně DPH. Odhadujeme, že k plnému pokrytí všech výškových pater dojde za 5 až 10 let od výsadby. Nebude to hned, ale i tak je to lepší než nekonečné čekání na rozšíření silnice a protihlukové stěny, které už nyní trvá déle,“ uvedli zástupci Pirátů s tím, že jejich strana nechala zpracovat dvě varianty, které se liší pouze počáteční výškou dřevin, což ovlivní, jak brzo navrhované řešení bude fungovat naplno.

„Celkem je potřeba pokrýt zhruba 700 metrů délky porostu,“ stojí v prohlášení s tím, že by se měl vysázet brslen evropský, řešetlák počistivý, dřín obecný nebo tis červený.

„Cenu považujeme za přijatelnou, v rozpočtu města, které pro rok 2019 hospodaří s výdaji přes tři miliardy korun, jde o vcelku malou částku s ohledem na užitnou hodnotu navrhovaného řešení,“ dodali Piráti.