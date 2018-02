Závodiště chystá lepší kolbiště a láká na Kabáty

Zastupitelé města bez dlouhé debaty a sporů schválili novou akcionářskou smlouvu Dostihového spolku. Za na první pohled nic neříkajícím dokumentem se však skrývá zásadní sdělení - do areálu se může začít více investovat.

Do dvou let by například mělo v areálu vyrůst moderní kolbiště pro parkur.

„Za pár let by se tak v Pardubicích nemusely pořádat jen dostihy, ale také například závody v olympijských disciplínách parkuru, všestrannosti a drezuře,“ uvedla zastupitelka města za TOP 09 a členka představenstva Dostihového spolku Ludmila Ministrová.

Plánů je však více. Správci závodiště by například chtěli zajistit důstojné místo, kde by si všichni zájemci mohli připomínat bohatou historii nejslavnějšího dostihu na kontinentu.

„V plánu je vybudování zcela nové Síně slávy, v níž budou moci lidé sledovat historické milníky závodiště a nejslavnější vítěze legendárního dostihu Velká pardubická,“ uvedla Ministrová s tím, že město investuje do areálu každý rok asi šest milionů korun.

„Investice města do závodiště jsou klíčové pro jeho rozvoj i kvalitu. Nabídneme občanům další možnosti, jak trávit volný čas, a také přilákáme více zahraničních turistů, což pomůže místním podnikatelům a živnostníkům,“ dodala.

Závodiště letos čeká hodně bohatý program všech žánrů

Kromě koňských sportů se v areálu každoročně koná mnoho dalších sportovních i společenských akcí. Od běžeckých závodů, dětských dnů, po různé festivaly. Letos tomu nebude jinak.

Stačí se podívat na plánovaný rozpis. „Na konci března se koná Taxis Golf Cup, na začátku dubna pak závody spřežení a třeba 16. a 17. června už tradiční gastro akce Fresh Festival,“ hlásí web Dostihového spolku.

Na víkend 23. a 24. listopadu si pak závodiště opět objednali pořadatelé extrémního běžeckého závodu Taxis Gladiator Race, který vloni poprvé přímo na trase Velké pardubické kombinoval drsné přírodní podmínky se spoustou náročných pasáží.

„Snažíme se nedělat závody na zelené louce, ale někde, kde místo má něco do sebe. Hledali jsme dlouho, až nám padlo do oka pardubické závodiště. Bude to velká výzva, zvlášť ve spojení s Taxisem,“ uvedl ředitel podniku Pavel Cibulka.

V červenci mají dorazit na závodiště i populární Kabáti

Podobných akcí, ale bude letos v areálu, který pojme až 30 tisíc diváků, mnoho. V plánu je třeba v půlce července opět hudební festival Létofest a dá se čekat, že při něm bude kapacita hlediště na hraně limitu. Podle předběžně slíbených interpretů se totiž dá čekat mimořádný zájem o vstupenky.

„Vedle Anny K., Davida Kollera, Michala Hrůzy nebo skupin Wanastovi Vjecy a Mig 21 v Pardubicích vystoupí i kapela Kabát,“ uvádějí internetové stránky Létofestu, na kterých už lze kupovat vstupenky.

Hlavním vrcholem programu však bude druhou říjnovou neděli 128. Velká Pardubická. Pozitivní zprávou je, že ji i nadále bude podporovat Česká pojišťovna.

„Je připravena nová smlouva a měla by mít dvouletý rámec. Nemám žádný signál ze strany hlavního sponzora dostihu, že by uvažoval o konci nebo změně spolupráce,“ řekl zastupitelům šéf odboru rozvoje a strategie pardubické radnice Miroslav Čada s tím, že nová akcionářská smlouva zajistí čtyřletou spolupráci majitelů akcií.