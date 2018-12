Pardubické závodiště se stane rájem bruslařů. Pokud bude sníh, i lyžařů

Především amatérští hokejisté si v Pardubicích dlouhé roky stěžují na to, že není kde hrát hokej. Buď se musí vměstnat do malé arény, kde si zahrají zejména v nekřesťanských časech, anebo musí jezdit do okolních měst.



Od příštího týdne však budou mít ještě jednu variantu. Nabídne ji Zimní sportovní park na dostihovém závodišti, který v říjnu schválili radní Pardubic.



„Od té doby se pracuje na přípravě ledové plochy. Prioritně má sloužit k veřejnému bruslení, pořádat se tu ale bude také bruslení pro školy a školky, víceboj pardubických škol i hokejové zápasy. Kluziště si budou moci pronajmout také uzavřené skupiny bruslařů – amatérští hokejoví hráči nebo třeba firmy pro své zaměstnance,“ uvedla mluvčí dostihového spolku Kateřina Anna Nohavová.

Ledová plocha bude osvětlená, a tak se tu bude bruslit od rána až do večerních, či dokonce nočních hodin.

„Dopoledne je od pondělí do pátku vyhrazeno pro bezplatné bruslení školkám a školám, odpoledne a víkendy jsou otevřené pro veřejné bruslení. Večerní časy jsou pak určeny pro hobby bruslení a případně pro uzavřené skupiny,“ uvedl místopředseda představenstva a výkonný ředitel Dostihového spolku Martin Korba.

Podle něj však největší prioritu bude mít veřejné bruslení. „Chceme lidem z Pardubic, ale i z blízkého či dalekého okolí nabídnout další možnost zažít a prožít volný čas na dostihovém závodišti. Ledová plocha bude k dispozici také školám. Děti tu mohou strávit nejen netradiční hodiny tělesné výchovy, ale připravujeme také sportovní víceboj na ledě o zajímavé ceny,“ řekl.

O vánočních a jarních prázdninách bruslení pro veřejnost

O vánočních a jarních prázdninách bude kluziště dokonce plně k dispozici pro veřejné bruslení. Zázemí, včetně šaten, občerstvení a dalších služeb, bude ve vestibulu hlavní tribuny D, ze které je přímý přístup na ledovou plochu a ze které je také možné pohodlně sledovat dění na ledě.

Zimní sportovní park Veškeré informace, včetně online předprodeje vstupenek na veřejné bruslení a objednávacích formulářů pro hobby bruslení a uzavřené skupiny, jsou od prosince k dispozici na mikrowebu Zimního sportovního parku Nadace pro rozvoj města Pardubice, který bude umístěn na stránkách závodiště www.zavodistepardubice.cz.

„Stavební úpravy a vybavení tribuny přispěje po skončení provozu zimního sportovního parku i k většímu komfortu návštěvníků dostihů. Jde například o uzamykatelné skříňky nebo možnost vytápění celého vestibulu,“ doplnil Korba s tím, že parkování bude zdarma na zpevněné parkovací ploše.

„Navíc přímo k bráně závodiště budou zajíždět autobusy městské hromadné dopravy,“ dodala Nohavová.

Každý den bude zimní park otevřen od 8 hodin a uzavírat se bude ve 21 hodin. Školky a děti do 6 let mají vstup zdarma, do 18 let si zabruslí za 20 korun na hodinu a dospělí zaplatí 30 korun.

„Zkušební provoz bude zahájen v prvních dnech měsíce prosince, oficiální start je plánován na sobotu 15. prosince, kdy by se tu mělo uskutečnit exhibiční hokejové utkání. Provoz bude ukončen v únoru příštího roku,“ řekla Nohavová.

Bruslit se bude bez potíží do plus patnácti stupňů

Použitá technologie podle ní zaručuje kvalitní ledovou plochu až do teploty plus 15 °C. Po demontování kluziště budou odborníci věnovat maximální péči dostihové dráze, aby se tu v květnu mohla naplno rozběhnout dostihová sezona.

„Dostihy pro nás zůstávají prioritou, a to i přes celosezonní rozvojové aktivity. Věříme ale, že díky zimnímu parku získáme přízeň dalších návštěvníků, kteří se k nám budou vracet nejen s bruslemi, ale také na dostihy,“ dodal Martin Korba.

Pokud budou přát podmínky a napadne sníh, bude se na závodišti opět také lyžovat. „Běžecká stopa bude v případě dostatečné sněhové pokrývky profesionálně připravena na dostihovém oválu, který měří 2 200 metrů. Běžkaři ale musí počítat s tím, že dráha není nasvícená po celém svém obvodu. Lyžování je bezplatné a přístupné po celý den,“ dodala Nohavová.