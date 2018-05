Pardubické závodiště posunulo kvůli koňům i návštěvníkům časy dostihů

„Důvody jsou dva. Jednak chceme lidem, především rodinám s dětmi, dát možnost v klidu poobědvat a poté se vypravit na dostihy. A také tím docílíme toho, že v horkých dnech nebudou koně hlavní dostihy běhat v těch nejvyšších denních teplotách,“ řekl ředitel Dostihového spolku Martin Korba.

Další novinkou je zařazení nové překážky do kurzu některých dostihů. Koně budou probíhat takzvanou Military vodou. Netradiční překážka je padesát metrů dlouhá a deset široká.

„Mají ji i na závodišti v nedaleké Wroclawi,“ řekl Korba. Právě nedaleký polský hipodrom je pro Pardubice velkou konkurencí. Čeští trenéři tam se svými svěřenci míří čím dál častěji.

„Naše závodiště je těžké. Kdo si koupí koně v zahraničí, chce, aby mu vydělal nějaké peníze zpět a zkouší s ním dostihy mimo republiku, počet koní startujících u nás se poté snižuje,“ řekl Korba.

I to je jeden z důvodů, proč je letos o jeden dostihový den méně. Větší kvality se ovšem dočká sobotní mítink před Velkou pardubickou, který byl dosud jen chudým příbuzným slavného dostihu. Organizátoři totiž sehnali sponzora, který zaplatí za sobotní dostih milion korun.

„Už na sobotu máme přislíbenou účast zahraničních koní, na Velkou pardubickou by sem měli dorazit koně obou francouzských trenérů, kteří se zúčastnili loni a nově také výborný irský kůň,“ řekl Korba.¨

Novinkou budou také kamaše

Dostihový spolek také rozjel kampaň za větší bezpečnost koní během dostihů. Po úpravě některých překážek přichází s další aktivitou, jejímž cílem je snížit riziko poranění koní. Pomoci tomu mají speciální chrániče nohou, takzvané kamaše, které chrání během dostihu šlachy, tolik náchylné k vážnému zranění.

„Ve světě je jejich užívání běžné. My bychom je chtěli rozšířit ještě více. Kromě vyvolání diskuse na toto téma proto budeme kamaše rozdávat i vítězům vybraných dostihů,“ uvedl předseda představenstva Dostihového spolku Richard Benýšek.

Ten by rád na závodišti viděl také bezpečnější překážky. Ostatně jednu takovou testovali koně a jezdci už loni. Nebyl na ní žádný pád, koně ji respektují a dobře překonávají. Takových by však na závodišti potřebovali deset. A tři miliony korun, na kolik by tyto překážky od zahraničního výrobce přišly, Dostihový spolek zatím nemá.

Letos se na závodišti proinvestuje kolem devíti milionů korun. „Rekonstruujeme parkoviště uvnitř areálu tak, aby příjezd sem odpovídal 21. století,“ řekl Benýšek.

Narážel na fakt, že ti, kdo přijedou dovnitř závodiště například na hudební festival, se letos nebudou bořit v bahně. Přírodní plochu, která je nalevo od hlavní brány, nahradí zpevněné parkoviště. Nutnou opravou projdou také stáje a televizní okruh.

Závodiště bude mít i letos své patrony. Tím staronovým je lanškrounský farář Zbigniew Czendlik a nově i zakladatelka Nadačního fondu Kapky naděje Vendula Pizingerová.