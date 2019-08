Závodiště opanuje hafling. Malí i velcí koně budou přes víkend v akci

Na travnaté ploše se objeví 350 koní různých plemen a velikostí. Jednadvacátý ročník výstavy Koně v akci nese podtitul Ve jménu krále.

Výstava Koně v akci Sobota

8 hodin - zahájení soutěží plemene hafling, Jezdecké hry pro děti 12 hodin - soutěže v orbě 14 hodin - hlavní program před tribunami 16 hodin - soutěže v tahu 20 hodin - večerní program Neděle 8 hodin - zahájení soutěží plemene hafling, Jezdecké hry pro děti 12 hodin - hlavní program před tribunami s rytířským turnajem (ukončení programu cca v 16 hodin dostihem chladnokrevných koní) 14 hodin - závody minikoní

„Letos jsme se zaměřili na výročí Řádu templářů, který byl pravděpodobně založen před 900 lety v roce 1119. Vrcholem programu bude rytířský turnaj v podání brněnské divadelní a kaskadérské společnosti Štvanci,“ řekla tisková mluvčí pořádajícího Dostihového spolku Kateřina Nohavová.

Už v pátek začaly první soutěže plemene hafling, které obstarají největší část víkendového programu. Český svaz chovatelů tohoto plemene totiž připravil šampionát v sedlových soutěžích.



„V Rakousku, odkud hafling pochází, se říká, že je to zlatý kůň se zlatým srdcem. Lidé uvidí, že toto plemeno je absolutně univerzální a vhodné pro skokové soutěže, všestrannost, zápřež i western,“ řekl Pavel Studnička z Českého svazu chovatelů haflingů. Sportovní části se zúčastní haflingové a jezdci ze Slovenska i Rakouska.

Hafling pochází z rakouských Alp, z jižního Tyrolska. O původu se vedou spory. V Česku je evidováno kolem 1 500 koní tohoto plemene.

„V současné době se jeho využití mění, dříve byl hafling využíván jako nosič břemen po Alpách. Nyní je vyšlechtěný do lehčího typu, aby se na něm mohlo sportovat. Je to kůň charakterní, do rodiny, jeho výška se v nejvyšším místě na hřbetě pohybuje mezi 140 - 150 centimetry,“ popsal plemeno haflinga Studnička.

V chovatelských přehlídkách a šampionátech se představí i další plemena, například shetland nebo welsh pony. Rozsáhlý a tradiční program mají chladnokrevná plemena.

„Svaz chovatelů norika, slezského norika a českomoravského belgického koně v České republice je dokonce spolupořadatelem výstavy,“ připomíná manažerka výstavy Kateřina Mandysová.

Chladnokrevná plemena kromě šampionátů a přehlídek klisen a hřebců své dovednosti předvedou také v soutěži v orbě, ovladatelnosti a tahu. To je jeden z nejzajímavějších bodů programu sobotního odpoledne.

„Opakem těchto velkých plemen budou malí koně – tradičně se totiž uskuteční i skokové závody minikoní. Tento seriál soutěží pak vyvrcholí v rámci Velké pardubické, kdy se poběží finále Malé Velké pardubické minikoní,“ dodává Mandysová.

Za doplnění stojí také Jezdecké hry pro děti, prezentace chovu španělských koní, dostih chladnokrevných plemen a ukázky různých typů zápřeže koní.

Bude se volit nejkrásnější kůň výstavy

V rámci doprovodného programu pak na diváky čeká například karneval na koních, soutěž o nejhezčího koně výstavy a především ukázky dovedností a pracovních i sportovních činností plemen.

Součástí výstavy bude také sobotní večerní koncert a country bál a také už tradiční vyhlašování regionální potraviny MLS Pardubického kraje.

K vidění bude také nedělní „voříškiáda“. „Kdo má doma nějakého voříška, může přijít na závodiště a vyhrát společně nějakou cenu. Budou soutěžit ve třech kategoriích rozdělených podle velikosti,“ popsala Mandysová.

Celé dění doplňuje hned několik výstav, a to obrazů malíře Emila Kotrby nebo fotografií dvorního historika Velké pardubické Martina Šabaty.

Vstupenky na výstavu lze koupit na místě, ale také v online předprodeji na www.zavodistepardubice.cz v sekci Vstupenky.

Základní vstupné na sobotu včetně večerního koncertu je 190 korun, na neděli 130 korun. V prodeji jsou také zvýhodněné dvoudenní permanentky, a to za 260 korun.



Mládež a studenti platí polovinu, děti do 140 cm, senioři nad 65 let a držitelé průkazů ZTP/ TP a ZTP/P mají vstup zdarma.