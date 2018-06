Závěr školního roku zpestří tradiční Karolinská pouť

11:08

Prostranství mezi obchodním a zábavním centrem Forum Nová Karolina a Trojhalím od čtvrtku 21. června zaplní na dvě desítky pouťových atrakcí. Až do neděle 1. července na návštěvníky budou čekat adrenalinové, extrémní, dětské i vyhlídkové atrakce. Pouť bude v provozu denně, a to vždy od 10 do 22 hodin.