Ve volbách se o „zátoku sviní“ utkají ANO, ODS i senátorka

Starostkou před čtyřmi lety se stala lídryně ANO Radmila Kleslová, která před volbami zastávala v barvách ČSSD post místostarostky. Podle médií byla v minulosti také příslušnicí komunistické rozvědky, ona sama to ale popírá.



V čele radnice se udržela do roku 2016, kdy vzniklo nové vedení radnice. V něm bylo ANO nahrazeno TOP 09. Nyní hnutí pomýšlí na návrat do čela. Kleslová však své straníky do voleb nepovede. Lídrem kandidátky bude předseda ANO v Praze 10 Jaroslav Štěpánek.

V současnosti je zastupitelem na radnici Prahy 10 i hlavního města. Tam mu pověst pošramotily fotografie, které zachytily, jak má při jednání zastupitelstva zavřené oči a padlou hlavu. Že by na schůzích spal, už dříve odmítl.

„Oči mám zavřené proto, že při jednání přemýšlím,“ zdůvodnil Štěpánek.

Není vyloučeno, že se do vedení Prahy 10 vrátí sama Kleslová. „Počítáme s ní na kandidátce,“ říká Štěpánek. Jaké místo by na ní mohla zaujímat, však nechce prozradit s tím, že podobu kandidátky musí schválit celopražská organizace.

ODS chystá návrat a přemlouvá Svobodu

Do boje o radnici chce s čistým štítem vyrazit ODS, která se na desítce zvedá z popela. V roce 2014 bylo sdružení v Praze 10 zrušeno, protože poškozovalo dobré jméno strany. Mezi výrazné tváře ODS z desítky patřil starosta Milan Richter či kontroverzní podnikatel Tomáš Hrdlička.

Volby a městské části MF DNES ve svém seriálu zjišťuje, které osobnosti se objeví na kandidátkách do podzimních komunálních voleb v jednotlivých městských částech. Příští díl: Praha 11

Nyní by strana chtěla vsadit na exprimátora Bohuslava Svobodu. Myšlenka se ale nejspíš v realitu nepřetaví.

„Kandidátku v Praze 10 podpořím, ale nechci být na volitelném místě,“ říká Svoboda. Chce se soustředit především na volby na magistrát, kde je jedním z kandidátů strany na primátora.

Jedničkou by tak mohl být Filip Humplík, bývalý předseda strany v Praze, který před lety rozpouštěl buňku ODS v Praze 10. „Pokud se nepodaří přesvědčit Bohuslava Svobodu, tak se netajím tím, že mám o pozici lídra zájem,“ říká Humplík.

Jednička se rýsuje i u další pravicové strany, TOP 09. „Budu jí asi já,“ říká bez dalších podrobností místostarosta Tomáš Pek. Blíže podobu kandidátky, kterou by mohl vést, odmítl komentovat.

Na rozdíl od voleb na magistrát nepůjde do boje o radnici městské části TOP 09 v koalici se STAN. Starostové se totiž spojí s koalicí Vlasta, která skončila v posledních volbách druhá, ale skončila v opozici. Ve Vlastě už jsou nyní nestraníci a lidovci. Jedničkou na kandidátce, stejně jako v minulých volbách, bude senátorka Renata Chmelová.

„Pokud bych se stala starostkou, budu pobírat plat jen za jednu funkci,“ líčí Chmelová.

Vlasta se podle ní může ještě rozrůst o další strany, s nimiž zástupci koalice komunikují. O jaká politická uskupení se jedná, nechce prozradit. Mohlo by však jít o Zelené, jejichž předsedkyně v Praze 10 Veronika Šmausová potvrdila bez upřesnění, že vyjednávají s dalšími stranami o společné kandidátce.

Zelení by mohli kandidovat samostatně

Pokud by se Zelení s nikým nedohodli, budou kandidovat sami. Post jedničky je nejasný. V roce 2014 jí byla současná radní Ivana Cabrnochová. Jenže ta už nemá u pražských Zelených takovou podporu, což se ukázalo i při sestavování kandidátky na magistrát, kde ji v hlasování o pozici dvojky porazila neznámá zastupitelka z Prahy 13.

Navíc pověsti Zelených na desítce uškodilo i to, že udělali koalici s ANO vedeným Radmilou Kleslovou, ČSSD a bývalým starostou Bohumilem Zoufalíkem (exODS). Podle informací MF DNES vstupu do koalice dnes Zelení litují, neboť pozitiva nepřevážila negativní dopady. Mezi nimi je kupříkladu fakt, že koalice mohla vládnout díky podpoře komunistů a občanských demokratů, k nimž se strana nehlásí.

I proto se v roce 2015 odtrhla od Zelených zastupitelka Jana Komrsková. Ve volbách bude znovu kandidovat, nyní jako lídryně Pirátů. Dvojkou bude předseda Pirátů v Praze 10 Pavel Hájek, trojkou poslankyně Olga Richterová.

Piráti v minulých volbách podporovali koalici Vlasta, po úspěchu v říjnových volbách jdou do voleb sami. Zároveň odmítají, že jim a Vlastě může ve výsledku uškodit, když půjdou proti sobě.

„Cílíme na jiné voliče. Zatímco Vlasta, kde jsou i lidovci, je spíše konzervativní uskupení, my můžeme přitáhnout liberálnější voliče,“ vysvětluje Komrsková.

Starostovský řetěz chce před vyzyvateli obhájit jeho současný nositel Vladimír Novák (ČSSD), jenž v roce 2016 vystřídal v čele radnice Kleslovou. „Pozici bych chtěl obhájit. Vše záleží na výsledcích konferencí, které nás ještě čekají,“ říká Novák.

Před čtyřmi lety vedla sociální demokraty do voleb v Praze 10 jeho manželka Hana Nováková. Ta se nakonec stala radní hlavního města pro sport, než byla po necelém roce z funkce odvolána spolu s dalšími třemi členy rady.

Ve vedení městské části chce být i po volbách dlouholetá stálice Prahy 10, současný radní Bohumil Zoufalík. Ten byl v minulém volebním období vyloučen z ODS, když se podílel na odvolání svého spolustraníka Bohuslava Svobody z funkce primátora. Do voleb šel proto s vlastním uskupením Nezávislí pro Prahu 10 – hnutí pro lepší desítku, které dosáhlo na dva mandáty v zastupitelstvu. Úspěch chce letos zopakovat.

„Za pět volebních období, která jsem pracoval pro městskou část, jsem stál u řady projektů, které dnes slouží lidem,“ uvádí Zoufalík.