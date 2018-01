V záludné klopené zatáčce se bourá skoro denně, kraj ji nechá narovnat

I když přesné statistiky neexistují, jen za poslední roky se ve zmíněné zatáčce staly už stovky nehod. Odhadnout přesné číslo je však nemožné.



„Nevylučujeme, že tam dochází k většímu množství dopravních nehod, než evidujeme, protože spousta jich nepodléhá oznamovací povinnosti,“ říká vedoucí Dopravního inspektorátu Policie ČR Nymburk Josef Ulrich.

Podle mluvčí nymburské policie Petry Potočné se tam oficiálně v roce 2015 stalo šestnáct nehod, o rok později osm a loni sedm. „Letos tam policisté neevidují ani jednu nehodu,“ dodává Potočná. Přitom minulou sobotu byli řidiči svědky toho, jak ze zatáčky vyletěla postarší Škoda Fabia Combi. Auto skončilo na boku viditelně obalené bahnem. Řidiči vyvázl bez zranění a zvládl si přivolat odtahovou službu.



Že se v zatáčce ve skutečnosti bourá mnohem častěji, potvrzují svědci, kteří už založili i stránku na Facebooku. Sdílejí tam informace o nehodách a publikují fotografie. Třeba 3. ledna tam viděli hned čtyři auta nedobrovolně zaparkovaná mimo silnici. Odhadují, že řidiči neohlásí nejméně dvě třetiny všech nehod.

Přesné statistiky se policistům odhadují těžko, protože řidiči nemusí hlásit každou nehodu, při níž nedošlo ke zranění, k vysoké škodě nebo ke škodě na majetku třetích osob.

Od roku 2008 do roku 2016 v uvedeném úseku silnice evidují 90 ohlášených bouraček, při nichž se sedm lidí zranilo vážně a více než šedesát lidí utrpělo lehčí zranění. Vysoké jsou i škody na vozidlech, které se průměrně pohybovaly kolem deseti milionů za rok. I pro pojišťovny je to tedy skutečně drahá zatáčka.

Asi nejvážnější nehoda se tam stala v říjnu 2016, kdy směrem od Jiřic na Benátky nad Jizerou projížděla zatáčku šestatřicetiletá řidička vozu BMW. Ta neodhadla rychlost, klopení zatáčky a také podcenila mokrý povrch. V protisměru se srazila s peugeotem. Nejhůře střet odnesl právě jeho devětapadesátiletý řidič. Do nemocnice jej tehdy transportoval vrtulník. V BMW byli zraněni čtyři cestující, z nichž jeden utrpěl středně těžká poranění.

Zatáčka si zaslouží úpravu

„Záleží, kde ze silnice vyletíte. Někdy řidiči po nehodě odjedou sami, někdy jdou do nedalekých Jiřic, místního zemědělce poprosí, aby je vyprostil traktorem. Už jsou tam na to zvyklí,“ řekl MF DNES zakladatel facebookové stránky František Imrich. Jako obchodní zástupce tímto místem projíždí i několikrát denně.

„K nehodám tam dochází pravidelně, když prší nebo sněží, to je tam opravdu často. Někdy se stane, že tam někdo vyletí i za hezkého počasí,“ upřesňuje Imrich.

Motoristé se shodují, že zatáčka by si zasloužila úpravu. O to se také nymburská policie už dlouhé roky snaží. „Zatáčka se skládá ze dvou oblouků s nevhodným klopením. Průjezd řidiče rozhodí a ten strhne řízení do protisměru nebo dostane smyk a vyletí ven ze zatáčky,“ dodává Potočná.

Že jsou tam nehody skoro na denním pořádku, potvrzuje i starostka Jiřic Miroslava Mičková. „Kdyby řidiči dodržovali rychlost tak, jak mají, tak by se nám tady neváleli v poli,“ zlobí se. Podle ní se obec i policie už roky snaží přesvědčit kraj, aby do úpravy vozovky investoval.

Řešení co nejdříve

Na středočeském hejtmanství se potřebné peníze hledaly mnoho let. Podle informací MF DNES by se řidiči nápravy mohli konečně dočkat.

„Před zhruba dvěma měsíci jsme schvalovali potřebnou investici do přestavby tohoto úseku. Je to velmi důležitá investice do bezpečnosti řidičů, musí dojít k narovnání této zatáčky,“ říká krajský radní pro dopravu František Petrtýl.

Stavební práce mají začít co nejdříve, dosud je prý zdržoval výkup pozemků, ale ten již byl proveden. Kolik peněz bude narovnání zatáčky stát zatím není jasné, protože ještě není hotová projektová dokumentace.

Zatím je zatáčka pečlivě označená svislými výstražnými značkami i vodorovným značením v celém úseku. I přesto tam motoristé nohu z plynu zřejmě nedají. Místní zkušení řidiči takový počet nehod nechápou.

„Neumím si to vysvětlit, zřejmě je to tím, že ta zatáčka je špatně lámaná. Nejprve je poloměr menší, ale pak přichází prudší oblouk, a to možná některé řidiče, kteří to neznají, překvapí. Většinou je to tím, že nedodrží tamní předepsanou rychlost 50 kilometrů v hodině,“ dodává Imrich.

„My, místní, to zkoušíme projet i ve vyšších rychlostech, a pořád nechápeme, jak tam někdo může vyletět do pole. U nás je to skutečně hlavní téma,“ směje se Imrich.