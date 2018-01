Místo zastupitelstva je primátor na Kanárech. Trapné, zní od politiků

„Nikdo neupírá panu primátorovi nárok na dovolenou, ale vzít si ji v době zasedání zastupitelstva mi přijde nemístné. Zrovna na tomto zastupitelstvu je řada bodů, které jsou nejasné a komplikované. I když jsem byl ve funkci náměstka primátora, tak jsem si nikdy nic takového nedovolil,“ tvrdí zastupitel Jiří Šolc (SLK).

A není sám. Absence Batthyányho vadí i bývalé primátorce Martině Rosenbergové, která dnes sedí v zastupitelských lavicích.

„Je pravda, že já jsem také jednou chyběla, ale to jsem byla v nemocnici. Umím pochopit nějaké rodinné důvody nebo nějakou vážnou situaci, ale dovolenou bych si v termínu zastupitelstva nikdy nevzala. Pan primátor nám sice poslal omluvu, že se jednání nezúčastní, ale zároveň v té omluvě prosí o podporu pěti bodů, u nichž je sám předkladatelem. To mi přijde jako výsměch. Ani jeden z těch bodů nebyl projednán s opozicí. Považuji takové chování za neúctu k zastupitelům. A není to jen tato absence. Zastupitelstva začínají pozdě, pořád se na někoho čeká, neustále se jednání přerušují nějakými přestávkami. Je to bohužel odraz celého současného dění na radnici,“ konstatuje Rosenbergová.

Primátor nevidí na dovolené nic špatného

Sám Batthyány ale na svém odletu na Tenerife v termínu zasedání zastupitelstva nevidí nic špatného. V dopise zastupitelům uvedl, že body, u kterých žádá o podporu, nejsou nikterak kontroverzní. Tím ale šlápl do vosího hnízda.

„Nechápu, jak může pan primátor označit například bod týkající se Dopravního podniku Liberce a Jablonce za neproblematický. Navrhuje se tam změna stanov, má se odpolitizovat představenstvo společnosti, posílit dozorčí rada, ale ten materiál je tak složitý a plný neznámých, že ho vidím víc než problematický. Navíc to ani není projednáno s druhým akcionářem, tedy městem Jablonec. Bohužel toto chování pana primátora odpovídá obecně jeho přístupu k věcem,“ uvedl zastupitel Jaromír Baxa (Změna).

Chybět u důležitých projednání na zastupitelstvu by si podle svých slov nedovolil ani bývalý primátor Liberce Jiří Kittner (ODS). „Nechci to příliš komentovat, ale za jedenáct let jsem na zastupitelstvu nechyběl ani jednou a mé absence na radě města by se daly spočítat na prstech jedné ruky a ještě by vám zbylo. Ale zřejmě je nová doba.“

Trapné a nedůstojné, říká Šolc

Podle zastupitele Šolce je nepřítomnost primátora na čtvrtečním zastupitelstvu o to nepřijatelnější, že se má na jednání dostavit i primátor Jablonce nad Nisou Petr Beitl.

„Jablonecký primátor přijede právě kvůli otázce Dopravního podniku, protože to je velmi převratný bod, a náš primátor bude na Kanárech. To je přinejmenším trapné a nedůstojné,“ uvedl Šolc.

V Jablonci totiž s materiálem tak, jak ho předložil primátor Batthyány, nesouhlasí. Na valné hromadě Dopravního podniku nemá zástupce Jablonce podpořit žádný z návrhů, který Liberec v zastoupení Batthyányho navrhuje.

„Máme souhlasit s omezením pravomocí města Jablonce v Dopravním podniku. Čekal jsem, že nám zástupce Liberce přijde na naše zastupitelstvo vysvětlit své kroky, ale nikdo se nedostavil. Jen přišel dopis, že nikdo nepřijde a že mají za to, že už se jejich postoj někde vysvětloval. Ale nic předjednáno není. Jsme v nestandardní situaci. Já osobně jsem podobnou situaci při delegování na valnou hromadu ještě nezažil,“ řekl Beitl.