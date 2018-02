Udženija vrazila facku zastupiteli. Hrdě se k ní hlásím, říká politička

„K pondělnímu incidentu se hrdě hlásím. Paní kolegyně zastupitelka Mazancová čelila skutečně už po několikáté vulgárnímu a krajně nemístnému verbálnímu útoku zastupitele Richtera, se kterým to nebylo jednoduché nikdy. Ano, dala jsem mu výchovnou facku, a víte co? Nebyl to zkrat, nejsem si jista, zda bych to neudělala zase. Nesnesu hulváty, kteří si myslí, že jim všechno projde a chtěla jsem se nějak postavit za kolegyni,“ uvedla na svém facebookovém profilu sama Alexandra Udženija.

Podle slov zúčastněných zastupitelů, které iDNES.cz oslovila, byl Dan Richter, bývalý člen z hnutí Občané za spokojené bydlení (OSB), během jednání vulgární.

Richter nadával hlavně na svou stranickou kolegyni místostarostku Michaelu Mazancovou, kterou označil za k...u. Jeho urážky nevydýchal ani jeden z členů OSB, který mu ještě před fackou od místostarostky vylil vodu na hlavu.

Richter iDNES.cz potvrdil, že si na místostarostku obratem stěžoval na oddělení přestupků odboru správních agend.



„Žádám také, aby byla Alexandra Udženija podrobena důkladnému psychiatrickému vyšetření. Dále žádám, aby jí policie odebrala zbraň, pokud nějakou, podobně jako starostka Černochová, legálně drží,“ řekl v reakci na jeho vystoupení na zastupitelstvu Dan Richter. Jejím jednáním se podle svých slov cítí ohrožen na životě.

Podobných nadávek se místostarostka Michaela Mazancová od Richtera dočkala již v minulosti. Jak píše zastupitelka Prahy 2 Jana Duchková na svém blogu na iDNES.cz, Richter před dvěma lety přišel na jednání vybavený kufrem, ze kterého vytáhl noční košilku. Ta měla údajně patřit Mazancové. Svůj výstup doplnil navíc o detaily z jejich intimního vztahu.



Richter podle Udženiji na jednání zastupitelstva už dlouhodobě vulgárně uráží také starostku Janu Černochovou.