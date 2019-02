Zastupitelé Telče odmítají přenosy ze zasedání, před kamerou se stydí

Naposled předkládali návrh Vladimír Brtník (ODS), Tomáš Jirásek (KDU-ČSL) a Jiří Pykal (Společně pro Telč - Piráti a Zelení) v minulém týdnu na zasedání zastupitelstva.

A ani tentokrát neuspěli, byť drobný posun v hlasování oproti tomu předchozímu je přece jen znát. Návrh totiž neprošel o jeden jediný hlas, zatímco loni získal podporu pouze pěti volených politiků. Tentokrát bylo deset zastupitelů pro, dva proti a devět se zdrželo hlasování.

„Upřímně mě mrzí, že se návrh nepodařilo prosadit, protože jde o jeden ze základních prvků otevřené radnice a způsob, jak významně zvýšit informovanost občanů. Žádný zápis nedokáže dokonale postihnout probíhající diskuse. Proto to nevzdáváme a návrh na zavedení ‚onlajnů‘ určitě ještě v tomto volebním období znovu předložíme,” nevzdává se Hana Hajnová (Piráti).

Ať lidé raději přijdou osobně, přeje si většina zastupitelů

Diskuse k tomuto návrhu trvala přes 45 minut a byla jedním z nejdéle projednávaných bodů uplynulého jednání širšího vedení města.

Někteří zastupitelé zpravidla hovořili v tom smyslu, že by raději uvítali osobní účast veřejnosti na zasedáních.

„Bylo by fajn, kdyby byla větší účast fyzická, ale realita je taková, že se píše rok 2019 a násilím sem nikoho nepřivedeme. Ale toto je cesta k lidem. Přenáší se dnes kdeco - semináře, vzdělávací aktivity, dá se takto studovat,“ hovořil k zastupitelům Jiří Pykal (Zelení).

Někteří z nich však vyjádřili obavy ze zneužití pořizovaných záznamů.

„Nemá cenu se tomu bránit. Čas nezastavíme. Navíc si oficiálními přenosy a jejich archivováním zajistíme, že záznam bude ověřený a nezpochybnitelný,“ poukázal naopak na výhody oficiálních záznamů telčský zastupitel a senátor Miloš Vystrčil (ODS).

„Nesmělost? Jednou jste veřejný činitel, tak to musíte snést“

V argumentech proti dokonce zazněla osobní nesmělost vystupovat před kamerou. „Chápu, že to pro někoho nemusí být příjemné. Ale jednou jste veřejný činitel, tak je potřeba některé věci snášet. Ti lidé dobrovolně kandidovali, nikdo je k té funkci nenutil,“ dodal Vystrčil.

Jedním ze dvou zastupitelů, kteří nezvedli ruku pro to, aby městský úřad zajistil pořizování přenosů, byl Bedřich Burian (KSČM). „Cítím, že by mohl přijít okamžik, kdy budu s podobným návrhem souhlasit, ale musel by být jiným způsobem prezentován,“ naznačil.

Lidovce zajímá, kde by byla kamera a koho a jak by zabírala

Ani Pavel Komín (KDU-ČSL), který se k návrhu postavil rovněž odmítavě, prý neříká do budoucna kategorické ne - i když, jak tvrdí, má raději osobní kontakt s obyvateli města.

„V návrhu nebylo jasné, kde bude umístěna kamera. Zda by to byl statický záběr do sálu, nebo by kamera zabírala každého hovořícího. A další nejasnou otázkou byla archivace záznamů a jejich zpřístupnění. Až tohle bude jasné, můžeme o tom hovořit dál,“ dodal Komín.

Průkopníkem online přenosů a audiovizuálních záznamů ze zasedání zastupitelstva byl před lety Kraj Vysočina. Nyní je běžně pořizuje například Městský úřad Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Nové Město na Moravě, ale i Přibyslav, Okříšky či Moravské Budějovice.