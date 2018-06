A co inscenace o Hitlerovi? Na kraji se hádali o dotaci na hru s Ježíšem

Milion korun nakonec krajští zastupitelé na festival pošlou. Organizátoři ale nesmějí peníze použít na pokrytí nákladů na hru Naše násilí a vaše násilí a ani na inscenaci Prokletí. Ta naráží na témata týkající se křesťanské víry. Jako zneužívání dětí kněžími nebo potraty.

Toto představení začíná tím, že na jevišti stojí socha připomínající papeže Jana Pavla II. se ztopořeným penisem a na konci jedna z hereček motorovou pilou porazí kříž.

Někteří zastupitelé nechtěli na festival poslat ani korunu z dotačního balíku. „Ředitel festivalu pan Glaser stejně řekl, že si peníze na hry nějak pošolichá,“ poznamenal třeba zastupitel Jiří Horák (KDU-ČSL) s tím, že je proto jedno, jestli kontroverzní inscenace z dotace vyjmou.

Zastupitel Petr Kunc (TOP 09) poukázal na jinou inscenaci, která se hraje v brněnském HaDivadle. „Je to glosa života Adolfa Hitlera nebo urážení milionů mrtvých?“ ptal se zastupitelů a hlasoval pro přidělení dotace.

Přirovnání použil i bývalý hejtman Michal Hašek (ČSSD). „Vzpomněl jsem si na film Černí baroni, kde kapitán Ořech řekl, že o tom, co je krásné, rozhodujeme my, strana,“ zapojil se do diskuze Hašek, který zvedl ruku pro dotaci.

Dvě přestávky, tři hlasování

Krajský zastupitel Stanislav Juránek (KDU-ČSL) zase zavzpomínal, jak byl ve Švýcarsku, kde odmítli finančně podpořit vydání knihy, protože se jim prostě nelíbila. „Dotaci taky nepodpořím. Organizátoři festivalu se od her nedistancovali,“ postavil se proti peněžnímu příspěvku i zastupitel Jan Hrnčíř (SPD).

Naopak krajský radní pro kulturu Tomáš Soukal (ČSSD) poukázal na fakt, že festival finančně podpořilo i ministerstvo kultury v době, kdy resort vedl lidovec.

Ještě déle pak trvaly dohady, o čem se vlastně bude hlasovat. Jestli se z podmínek dotace něco vyjme, nebo zůstane ve stejné podobě. Hejtman Bohumil Šimek (ANO) dokonce jednání dvakrát kvůli poradě předsedů zastupitelských klubů přerušil.

Pro přidělení dotace s vyjmutím dvou kontroverzních her nakonec hlasovalo 37 z 57 přítomných zastupitelů. Proti byli lidovci, zastupitelé za SPD-SPO a někteří občanští demokraté.

Představení Naše násilí a vaše násilí, které se odehrálo v sobotu 26. května v Divadle Husa na provázku, vyvolalo pozdvižení. Pár minut po začátku hru přerušili přívrženci hnutí Slušní lidé. Vtrhli na jeviště a před herci vytvořili řetěz. Odmítli opustit sál, vyvedl je až policejní antikonfliktní tým.