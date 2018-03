Litoměřice budou mít MHD zdarma, stejně jako sousední Lovosice

Litoměřická radnice by chtěla, aby veřejnou dopravu ve městě využívalo co nejvíc lidí, což by snížilo počet aut, zklidnilo dopravu a zlepšilo čistotu ovzduší.

„Každý, kdo nechá auto doma a pojede autobusem, pomůže situaci ve městě,“ uvítal rozhodnutí vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler.

Nulový tarif by zároveň mohl přispět k plynulosti a dochvilnosti veřejné dopravy, protože se při nástupu nebudou muset cestující ničím zdržovat.



Podle radnice zrušením jízdného vzrostou roční výdaje města zhruba o 700 tisíc korun. V současnosti dospělí za jízdu dají 10 korun, děti od 6 do 15 let polovinu a mladší děti a senioři nad 70 let neplatí nic.

„Počet platících cestujících klesá a je už menší než počet neplatících,“ podotkl místostarosta Pavel Grund.

Ze stejného důvodu jako Litoměřice zavedly před měsícem jako první v Ústeckém kraji bezplatnou MHD sousední Lovosice (o bezplatné MHD v Lovosicích zde). „Za měsíc vzrostl počet cestujících o 70 procent,“ řekl Gryndler.