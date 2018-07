Zastřešení koupaliště má zpoždění, Flošna letos bublinu nejspíš nedostane

Termín otevření zastřešené Flošny se tak reálně začíná přesouvat až na příští zimu, byť radnice doufá, že to stihne ještě letos. Ve městě je dnes jediná krytá padesátka a ta ve školním roce praská ve švech.

Za zdržením projektu střechy nad koupalištěm Flošnou je podle náměstkyně hradeckého primátora Romany Liškové (HDK) projektování. Smlouvu s kanceláří podepsalo město na začátku února.

„Očekáváme, že do konce července získáme projekt. Od něj se vše odvine. Na jeho základě budeme znát konečnou cenu, budeme vědět, co vše je nutné udělat a jestli jsme schopni to do konce roku realizovat,“ říká Lišková.

Plán, že se po skončení letní sezony venkovní bazén do začátku té další zastřeší, se průběžně mění. Původně se počítalo s vytápěním z horkovodu, teď se to měnilo na zemní plyn.

„Je to jako dnes se vším. Projektanti mají hodně práce a vždycky přijdou, že potřebují víc času,“ říká Romana Lišková. Stále však věří, že se zastřešení do letošní zimy stihne.

Skeptičtější je její podřízená Jaroslava Bernhardová. Ředitelka hradecké správy nemovitostí, která se stará i o městské bazény, tolik optimismu nemá: „Do konce července má být projekt hotov, pak už je to na penále. Jak se ten projekt táhne, nejsem si jistá, že by se to letos zvládlo.“

Zastřešení bude český unikát

Sezonní zastřešení komplikuje fakt, že je sice vyhříván venkovní bazén, ale třeba šatny nemají topení na zimní provoz.

„Další docela zásadní problém je, že se hala včetně vytápěného průchodu a turniketů musí rozebrat tak, aby v létě nic nepřekáželo provozu letního koupaliště. Celý bazén se kolem dokola ručně obkope a položí se betonový základ pro uchycení nafukovací haly. Poté se vše opět překryje dlažbou,“ popisuje část stavebních úprav vedoucí koupaliště Jan Konvalinka.

A dodává, že vše se průběžně upravuje podle požadavků města. Komplikací je, že to je v Česku unikátní projekt (více o něm v článku Jeden bazén v Hradci nestačí, město pořídí „bublinu“ nad koupaliště).

„Hodně se řeší provozní náklady. Hala má být napojená na šatny vyhřívaným průchodem. Nejdřív se počítalo s vytápěním horkovodem. To se však ukázalo jako drahé. Teď se řeší plynové vytápění, které bude levnější investičně i provozně. Čeká se ještě na propočty nákladů na zimní provoz,“ vykládá průběžné změny Konvalinka.

Poblíž bazénu se bude muset postavit malá budova pro strojovnu, kde bude vzduchotechnika a vyhřívací mechanismus haly, její částí bude i sklad, kam se hala uloží na léto. Zda je možné všechny práce dokončit před zimou, vedoucí Flošny nechce spekulovat.

„Zakázka na samotnou realizaci by se měla vypsat velmi rychle. Potřeba budou všechna povolení – hasičů i památkářů, vždyť jsme v památkové zóně,“ podotýká. Přesná cena za sezonní zastřešení zatím není známa. První odhady mluvily o 7,5 milionu korun.

Zastřešení využijí plavecké školy

Flošna by v zimě měla odlehčit 50metrovému bazénu. Tam se situace zhoršila v minulém roce, kdy ministerstvo školství zavedlo povinné kurzy plavání pro děti ze základních škol. Od té doby padesátka praská ve švech. Právě plavecké školy by se měly přesunout do nově zastřešené Flošny.



„Pokud by se to nestihlo, byla by to pro nás rána. Teď nám ještě sebrali dráhy. Lépe než Hradec to řeší Pardubice. Tam se staví pro výuku dětí nový 25metrový bazénOdkaz. Bohužel pro Hradec to, aby děti uměly dobře plavat, asi není prioritou,“ kritizuje město předsedkyně plaveckého střediska Zéva Soňa Kejzlarová a naznačuje, že s dětmi bude muset jezdit do desítky kilometrů vzdálených bazénů.

Předseda plaveckého oddílu Sportstyl Michal Plhák však má o funkčnosti sezonního zastřešení pochybnosti: „Jsem zvědav, jaká bude v hale teplota při mrazech. My pracujeme s dětmi, nemůžeme je nechat mrznout. Podle mě by bylo mnohem lepší řešení postavit na místě slunné loučky vedle dnešní kryté padesátky nový 25metrový bazén. Podobně, jako to udělali v Pardubicích.“

Podle náměstkyně Liškové je zastřešení Flošny „východiskem z nouze“. Přednost teď podle ní mají jiné projekty.