Zabil mi syna, ale tvářil se jako neviňátko, řekl otec zastřeleného Roma

Rodiče zastřeleného čtyřiatřicetiletého Radka Š. popsali, co tragické události na sídlišti Písečná předcházelo. Na samém začátku byla podle nich hádka mezi Radkem Š. a jeho matkou kvůli zdánlivě bezkonfliktnímu tématu.

Pohádali se prý poté, co se Radek Š., jenž žil dlouhodobě v Nizozemsku, s matkou vrátili domů z restaurace.

„Seděli jsme v kuchyni a on trval na tom, že mi koupí byt, abych se mohla odstěhovat. Já ale oponovala, že se akorát zadluží. Také jsem mu řekla, že je sedřený, hubený. On byl hlučný,“ uvedla v přípravném řízení matka, jež v současnosti údajně není po psychické stránce schopna výslechu.

Hlasitý projev slyšel její bratr, strýc zastřeleného, a přišel se zeptat, co se děje.

„Řekla jsem mu, že je vše v pořádku. Radek šel ven a já myslela, že bratr zase odejde spát, jenže šel za Radkem. Prý ho napadl na chodbě, pak ho honil venku. Radek nastoupil do auta, protože se bál,“ pokračovala matka.

„Radek se v autě zamkl, nastartoval a chtěl odjet. Různě popojížděl. Pamatuji si, že narazil do nějakého auta. Nikoho ale neohrožoval. Jel po chodníku u vchodů, pak vyšel ven Benda a bez jakéhokoli varování začal střílet,“ tvrdil otec oběti, jenž si u soudu přál vypovídat ze speciální výslechové místnosti.

Benda na vůz vystřelil třináckrát.

Nebýt tam můj bratr, nic by se nestalo, míní matka zabitého

„Benda začal střílet, pak tam v klidu stál a čekal na policajty. Já mu řekl: Tys mi zabil syna. Tvářil se jako neviňátko. Chtěli jsme Radka oživovat, ale nešlo to,“ podotkl otec zastřeleného mladíka.

„Kdyby bratr mé ženy nešel ven, nic takového by se nestalo,“ dodal.

Obdobně mluvila i matka oběti. „Kdyby tam můj bratr nebyl, nedošlo by k tomu. On totiž fetuje,“ uvedla na adresu strýce poškozeného.

Také ten měl před soudem vypovídat, ale nedorazil, stejně tak nepřišla jeho manželka.

Matka Radka Š. rovněž dříve uvedla, že Benda předtím, než vyšel z domu, křičel z okna rasistické urážky. „Řval: Držte už ty huby černý,“ popsala žena. Benda se však proti tomu po přečtení její výpovědi důrazně ohradil. „Žádné rasistické nadávky z mé strany nezazněly,“ podotkl.

Už ve středu při své zhruba tříhodinové výpovědi zopakoval obžalovaný to, co tvrdí od začátku, že chtěl chránit životy ostatních a nakonec i ten svůj.

Necítím se jakkoli vinen, říká střelec

Nejdříve ho upozornila matka, že venku „je blázen, co bourá do aut a snad i do lidí“. Když se podíval z okna, viděl prý dodávku, jak těsně minula skupinku lidí a slyšel „až nelidský křik“.

Šel proto nabít svou legálně drženou zbraň a vyběhl před dům. Odmítl, že by chtěl vraždit. Palbu podle svých slov spustil, když se k němu dodávka přiblížila a on začal mít strach, že ho přejede.

„Neumím si představit, že zůstanu v okně a budu sledovat, co se stane. Co když jsem zabránil tomu, aby ten řidič někoho zabil. Necítím se jakkoli vinen,“ pronesl Benda.

Státní zástupce Vladimír Jan odmítá, že by měl skutek rasový podtext. V obžalobě ale konstatuje, že dodávka jela v době události rychlostí pouhých 7 až 8 kilometrů za hodinu a upozorňuje, že v její dráze nebyla žádná překážka.

Někteří jiní svědci, jejichž výpověď soudce četl a kteří událost viděli z okna, řekli, že Radek Š. nejprve jezdil rychle po chodníku, ale že neviděli, že by najížděl do lidí. V době střelby podle dvou svědkyň však auto rychle nejelo.

Věřil jsem, že nechtěl nic spáchat, vypověděl strážník

Soudce přečetl i výpověď strážníka, jenž tehdy na místo tragédie dorazil. ¨

„Zeptal jsem se, kdo střílel, a Benda odpověděl, že on. Pak mi podal zbraň. Šel jsem s ním do ústraní, protože postupně přicházeli Romové a křičeli na něj, že ho zabijí. Řekl mi, že venku slyšel křik, jako když jde někomu o život. Říkal, že dodávka jela přímo na něj, tak uskočil a střílel. Plně spolupracoval. Věřil jsem mu, že nechtěl spáchat nic špatného,“ vypověděl strážník.

Obžalovaný byl při činu střízlivý, na rozdíl od řidiče dodávky, jenž byl pod vlivem alkoholu a marihuany.

Podle znalců netrpí sedmatřicetiletý Benda žádnou duševní poruchou. Psycholožka Štěpánka Tůmová ho označila za člověka s výraznými mesiášskými sklony. Podle ní je nevyzrálý v sociálních kontaktech a citlivý v otázce spravedlnosti.

Hlavní líčení bude pokračovat v pátek výslechy dalších svědků. Rozsudek plánuje soudce vynést za dva týdny. Obžalovanému hrozí za vraždu až 20 let vězení. Pozůstalí žádají po Bendovi také odškodné, dohromady několik milionů korun.

Výpovědi v případu při středečním líčení: