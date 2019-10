Vary opraví dvě důležité zastávky, zmizí i prohnilý přístřešek u Tržnice

Město na to chce použít dotace z takzvaného Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ). Přípravy jsou zatím nejdále právě v případě Tržnice, přes kterou jezdí přes dvacet linek MHD a také příměstské spoje do Ostrova, Jáchymova či třeba Potůčků.

„V případě Tržnice jsme podali žádost o stavební povolení a podepsali objednávku na projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Jakmile bude vše hotové, můžeme vypsat výběrové řízení,“ oznámil primátorčin náměstek pro dotace a strategie Tomáš Trtek.

Úpravy odhadl na zhruba 12 milionů korun, přičemž evropská dotace by měla pokrýt 85 procent částky. Výběrové řízení by radní rádi viděli vypsané ještě letos. Samotné úpravy stěžejního dopravního uzlu začnou v příštím roce.



„Tržnice zůstane tak, jak je, ovšem s tím, že dojde ke kompletní výměně povrchů, tedy silničního svršku, peronů a chodníků. S tím bude souviset i rekonstrukce části ulice Varšavská mezi Tržnicí a Národním domem, kde je tankodrom. Opravený bude také přístřešek,“ popsal Tomáš Trtek.

Vedení města podle něj uvažovalo i nad tím, že jen opraví stávající přístřešek. Je ale tak prohnilý, že je nutné udělat jej kompletně nový. Spolupracovat na něm bude architekt, který navrhoval přístřešky před horním nádražím.

„Tato spolupráce tam je, jen jsme se bavili o tom, že asi nepůjde o zcela prosklenou střechu, zachováme ale tvar vlaštovky,“ přiblížil primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík.

Podle radních jsou důvody čistě pragmatické, neboť by cestujícím bylo v létě pod prosklenou střechou vedro. Tržnice by měla být opravená s ohledem na evropské dotace do září 2021. Naváže na ni také úprava jízdních řádů, kterou připravuje karlovarský dopravní podnik. Podle Tomáše Trtka vše představí, až přijde ten správný čas.

U Koníčka bude doprava plynulejší

Vedení radnice už pokročilo i s přípravami nové podoby Rozcestí U Koníčka, kde vybíralo z několika variant. Nakonec ale zvolilo zcela jinou.

„Doprava by tam měla být plynulejší. Dnes staví autobusy v průjezdném prostoru, tím pádem dochází ke zdržování. Autobusy budou zajíždět doprostřed, kraje zůstanou průjezdné,“ popsal Petr Bursík.

Prostřední část bude vyvýšená, což by mělo podle radních dopravu zpomalit. Plánovanou podobu Rozcestí U Koníčka přirovnali ke klasickému modelu tramvajové zastávky v Praze.

V tomto karlovarském dopravním uzlu na pomezí části Rybáře, Dvory a Stará Role v současnosti staví městské linky číslo 1, 3, 9, 13, 15, 22, 23, 51 a T.

Dále zastávku využívají spoje mezi krajským městem a Sokolovem, Loktem, Nejdkem, Chodovem, Vintířovem, Horním Slavkovem, Vřesovou a Novou Rolí.

Podobu Rozcestí U Koníčka konzultovali zástupci města podle Tomáše Trtka s dopravní policií i dopravním podnikem. Cenu budoucích úprav odhadl řádově na desítky milionů korun.

Nákladná přitom byla i deset měsíců trvající přeměna prostoru u horního nádraží. Ta vyšla město i s rekonstrukcí Nákladní ulice na více než 30 milionů korun. I tady však pomohla evropská dotace z IPRÚ.

„Vznikly zde nové chodníky, schodiště, nástupiště pro autobusy a 62 parkovacích míst. Stavební práce zahrnovaly také rekonstrukci opěrné zdi, vybudování kanalizace a drenáže. Výrazným prvkem prostoru je nové veřejné osvětlení. Prostor doplnil nový mobiliář včetně přístřešku pro umístění kol,“ vyjmenovala mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Součástí bude ještě veřejná dobíjecí stanice pro elektromobily, finální podobu dají prostoru sadové úpravy. Ty se uskuteční během podzimu.