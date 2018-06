Stíhání pracovníka věznice podezřelého z pronášení věcí je zastavené

Inspekce před několika týdny předala žalobci návrh na podání obžaloby. To se ale nestane.

„O podmíněném zastavení trestního stíhání jsem rozhodl na základě obsahu spisového materiálu, dle něhož byly k tomuto postupu splněny podmínky. Konkrétně že se jednalo o přečiny, obviněný se doznal, s podmíněným zastavením trestního stíhání souhlasil,“ sdělil dozorující žalobce Radek Bělor.



„Současně jsem dospěl k závěru, že vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu, lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující,“ pokračoval Bělor.

Kohout údajně dvakrát pronesl balíčky odsouzeným a jednou neoprávněně zjistil údaje o vězni v informačním systému a následně je sdělil třetí osobě. Za to by mu před soudem hrozilo až pět let odnětí svobody.

Zkušební doba 15 měsíců

Žalobce stanovil Kohoutovi zkušební dobu 15 měsíců, během kterých se nesmí dostat do střetu se zákonem. Pokud by to porušil, pak by se v trestním stíhání pokračovalo a byla by podána obžaloba.

Kohout se k záležitosti vyjádřil na Facebooku. „Neudělal jsem nic, za co bych se měl stydět a být postaven před soud,“ napsal.

„Přinesl jsem dvěma slušným vězňům několik hygienických potřeb, šampon a podobně. Vše prošlo fyzickou a bezpečnostní kontrolou. Nejednalo se o nebezpečné věci, které mohly mařit výkon trestu,“ odmítl Kohout, že by cokoli pašoval.

„A pak jsem také prozradil výstup jednoho vězně z výkonu trestu. Udělal jsem něco, za co jsem měl maximálně obdržet vytýkací dopis nebo být propuštěn,“ uvedl s tím, že ho celá věc poškodila, a proto chystá žalobu na stát.

Jaroslav Kohout na podzim kandidoval ve sněmovních volbách za KSČM. Partaj v obci jasně zvítězila. Spekulovalo se proto o možném ovlivňování vězňů z jeho strany. To ale žalobce vyloučil.