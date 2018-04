Přespolní děti z obcí, které neplatí, Pardubice do svých škol už nepustí

Zápisy se v krajském městě uskuteční 18. a 19. dubna v čase od 13 do 18 hodin a určené jsou primárně dětem narozeným do 31. srpna 2012. Radnice očekává, že k zápisům do 17 škol zřizovaných městem dorazí přibližně tisícovka dětí.

„Naplněnost našich škol se letos bude blížit 98 procentům kapacit, neboť početně nejslabší ročníky odcházejí na střední školy a naopak ty nejsilnější přichází ze školek. Mohu však ujistit všechny rodiče pardubických dětí, které ve městě skutečně bydlí, že našich 17 základních škol je kapacitně připraveno přijmout v rámci spádových obvodů všechny pardubické děti,“ sdělil náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký.

Největší poptávku ze strany rodičů radnice jako tradičně očekává na ZŠ Studánka, Polabiny I, Staňkova a ve Svítkově. „V rámci daných školských obvodů je míst pro prvňáčky skutečně dostatek. Rodičům však doporučuji podat více přihlášek v rámci daného školského obvodu. V případě převisu poptávky nad nabídkou míst v konkrétní škole a v případě rovnosti bodů u žáků budou ředitelé jejich další pořadí určovat podle nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy,“ řekl Rychtecký.

Město bude požadovat doložení skutečného pobytu

Město z pozice zřizovatele navíc pro ředitele škol připravilo několik pokynů. Pardubické základní školy se totiž potýkají s účelovým přehlašováním trvalých pobytů dětí z okolních obcí do Pardubic, a to jen na krátkou dobu kvůli zápisu do školy.

„Naše metodická doporučení s ohledem na již zmíněnou vysokou naplněnost chrání pardubické děti, jež nemají trvalý pobyt v Pardubicích jen dočasně papírově, ale také zde skutečně bydlí,“ řekl Rychtecký.

Než se rodiče s dětmi vydají k zápisu, neměli by doma nechat několik důležitých dokumentů. Bude vyžadován rodný list dítěte a průkaz totožnosti, kterým zákonný zástupce prokáže vztah k dítěti. Body navíc bude možné získat i za prokázání skutečného bydliště dítěte.

„Aby za toto kritérium získali body, budou muset rodiče řediteli doložit užívací právo zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte, tedy že s dítětem skutečně na uvedené adrese bydlí,“ doplnila Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu. Radnice zároveň varuje rodiče, že se v případě udávání nepravdivých údajů například o bydlišti vystavují v rámci správního řízení riziku pokuty až 10 tisíc korun.

Ředitelé škol tak podle něj budou po rodičích vyžadovat doložení skutečného bydliště ve spádovém obvodu školy, v případě mimopardubických doloží rodiče na ZŠ Štefánikova a ZŠ Erno Košťála skutečné bydliště v obci, která uzavřela dohodu o společném školském obvodu.

Dohodu s městem o zajištění povinného základního vzdělávání uzavřelo 12 obcí: pro Barchov, Čepí, Dubany, Ostřešany, Ráby, Srch, Srnojedy, Staré Jesenčany, Stéblovou, Staré Hradiště a Němčice je nyní spádovou základní školou ZŠ Štefánikova, pro obec Spojil pak ZŠ Erno Košťála. Do obou škol se budou i nadále hlásit pardubické děti, pro ty se nic nemění.

Rodiče, kteří nejsou spokojeni s přidělenou základní školou, mohou svého budoucího prvňáka nechat zapsat do pardubické soukromé školy. Základní škola V pohybu přijímá pro následující školní rok 11 dětí. „Místa ještě máme. Zápisy do prvních tříd se konají 10. a 24. dubna,“ řekla jedna ze zakladatelek soukromé školy Barbora Bečvářová.

Zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území je povinností každé obce. Pokud však základní školu nezřizuje, musí zajistit povinnou školní docházku v základní škole v jiné obci.

Za každé dítě platí obce dva a půl tisíce korun

„Každá z 12 obcí přispěje na každého jejich žáka necelých 2 500 korun na rok, tedy stejnou částku, jakou my investujeme do každého pardubického žáka nad rámec příjmů od státu na zajištění povinné školní docházky,“ řekl Rychtecký.

Peníze, které budou znamenat příjem města okolo 2,2 milionu korun, použije magistrát v rámci dohody na provoz právě těchto spádových škol. „Je to jedna z mála množných cest, jak příliv dětí z těchto okolních obcí do Pardubicemi zřizovaných základních škol alespoň nějakým způsobem regulovat. Na děti z ostatních obcí se bohužel nebude v příštích letech dostávat,“ vysvětlil Rychtecký.

Magistrát kvůli vlně populačně silných ročníků přistavuje část školy na Svítkově. Dále rozšiřuje kapacitu míst na Základní škole Erno Košťála.