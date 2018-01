V Ústí vyhasla kremační pec, firma musí vozit rakve s nebožtíky jinam

„Máme pět smluvních partnerů, se kterými kremace dohadujeme. Jsou po celé republice, proto musíme koukat i na jejich kapacitu a zhodnotit, kolik zakázek zvládnou,“ říká jednatel společnosti Krematorium Ústí nad Labem Jiří Šauer.

Celé je to podle něj naschvál předchozího nájemce, který dělá obstrukce. „Ten si vzal jako rukojmí občany nejen Ústí, ale i přilehlého okolí,“ uvedl pro MF DNES Šauer.



Od začátku roku se převoz ke spálení týkal několika desítek případů. Nový nájemce se však snaží, aby pozůstalé komplikace nikterak nezasáhly. V rámci pohřbu neplatí náklady na dopravu do jiného města a urnu s popelem dostanou pozůstalí maximálně dva týdny po pohřbu.

„Od začátku roku se to týká několika desítek případů, do stovek to nejde. Všechny náklady, které jsou spojené s převozy a vyřizováním náležitostí, neseme ve své režii. Pořád účtujeme cenu takovou, jako by vše proběhlo za normálních podmínek v Ústí,“ nastínil Šauer.

Město pochybilo, tvrdí bývalý nájemce

Firma Memory in Memory měla krematorium v pronájmu 20 let od roku 1997. Nyní jí smlouva skončila a ona zapečetila pec, kterou po domluvě s městem před lety koupila.

Podle zmocněnce firmy Memory in Memory Petra Rambouska se tak stalo kvůli pochybení ústeckého magistrátu, který Memory in Memory nepožádal o odkup pece, i když podle dohody měl.

Dohoda mezi oběma stranami byla údajně postavena tak, že firma pořídí novou pec, kterou po ukončení nájmu za korunu prodá městu.

„Magistrát nepožádal o koupi pece za jednu korunu, když mohl. Roční promlčecí lhůta vypršela na konci roku 2016. Žádost a návrh kupní smlouvy přišly od paní primátorky teprve 3. ledna 2018. To už je ale s křížkem po funuse,“ řekl regionálnímu Deníku Rambousek.

Jde o konkurenční boj, míní magistrát

Firma přišla s návrhem, že pec městu odprodá za polovinu její kupní ceny, tedy zhruba za 7 milionů korun. To však magistrát nepřijal a proti celé věci se ohradil.

Podle něj tvrzení, že město zaspalo a pec neodkoupilo včas, vyplývá z právního výkladu bývalého provozovatele a nemá žádnou oporu v platné smlouvě.

V té je údajně stanoveno i to, že po skončení nájemní smlouvy s firmou Memory in Memory může město nadále pec využívat.

„Jde o vyhrocený konkurenční boj. Ten se projevil mimo jiné i prodlužováním koncesního řízení. Bývalý nájemce výsledky řízení napadal a podával námitky, takže původní nájemní smlouva musela být prodlužována až do konce roku 2017,“ sdělila mluvčí magistrátu Romana Macová.

Pochybení města v rámci koncesního řízení nebyla podle jejích slov nikdy doložena. Macová dále uvedla, že pravděpodobně bude nutné spor řešit soudní cestou. Město v této souvislosti podalo trestní oznámení na neznámého pachatele za šíření poplašné zprávy.