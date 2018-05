Zvláště, když v regionu žije tak dlouho, jako on osobně: „Já jsem rodákem, 73. ročník. Takže, když si to spočítáte, ozývá se to vždy po čtyřech letech, tak už je to docela dost. Hukot, skřípání, dunění, hřmění, no a potom záchvěv… V každém případě se s tím ale člověk naučí žít…“

Oto Teuber dodává, že i během posledního týdne přibylo v Novém Kostele nových škod na domech. Naštěstí jsou to prý ale jenom drobnosti, např. popraskaná omítka nebo malba uvnitř nemovitostí...