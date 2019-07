Prahu po dešti zaplavil čpící zápach, mohly za to zapařené louky

Zvýšený počet lidí upozorňujících na zápach podobný plynu volal během dopoledne hasičům i městské policii. Na štiplavý zápach si stěžovali lidé z různých městských částí také na sociálních sítích.

Odér byl cítit například v Kobylisích a Karlíně v Praze 8, na Žižkově nebo na Jarově v Praze 3, a také na Petřinách a v Dejvicích v Praze 6.

„V noci mě vzbudil chemický zápach. Cítili jste něco, nebo se mi to zdálo? Zavřela jsem okno, bylo to fakt silně nepříjemné. Bydlím zde 8 let a ještě nikdy se nic podobného nestalo,“ napsala Leona H. ve facebookové skupině obyvatel z Dejvic.

Hlášením od složek integrovaného záchranného systému se zabývalo operační středisko Krizového štábu Prahy, podle kterého se nejednalo o nic nebezpečného.

„Hasiči na řadě míst provedli měření, ale nenaměřili žádné škodlivé látky. Pro jistotu jsme se dotazovali i v chemičkách, ale k žádným únikům nedošlo,“ oznámil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Co mohlo zápach způsobit, není úplně jasné. Podle Hofmana mohl být zápach důsledkem nedělních vytrvalých dešťů, po kterých se zapařily louky a hnijící vegetace.