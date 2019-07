U Zámrsku musejí do tří let postavit kruhový objezd, kvůli dálnici

Křižovatka silnic I/35 a I/17 se řadí mezi nejnebezpečnější v kraji, a to i přesto, že je celkem přehledná.

Před pěti lety zde při nehodě zemřela osmadvacetiletá reportérka České televize Jana Sotonová a dalších šest lidí tehdy skončilo v nemocnici.



Ačkoliv má křižovatka v polích samostatné odbočovací pruhy a v hlavním směru od Hradce na Mýto je rychlost omezena na 70 kilometrů v hodině, nehod zde bylo nespočet. Navíc střety neubývají.

Poslední vážná srážka osobního auta s kamionem, k níž musel přiletět vrtulník, se na místě stala minulé pondělí večer.

Nepříznivé statistiky by se však mohly v budoucnu změnit. Přispět k tomu má přestavba klasické křižovatky na okružní. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o úpravě mluví léta a podle dřívějších plánů již měl být kruhový objezd hotový. Jenže, jak bývá obvyklé, příprava nešla tak plynule, a tak se věci daly znovu do pohybu až nyní.

„O úpravě se přitom uvažuje od 80. let minulého století,“ řekla starostka Zámrsku Zuzana Tvrzníková, která křižovatkou projíždí dvakrát denně. Právě průjezd z obce dále na Chrudim či opačně mnohdy připomíná ruskou ruletu, a to zejména kvůli překračování povolené rychlosti.

Neutěšený stav se má ale změnit. Počátkem měsíce nabylo právní moci územní rozhodnutí, což je zásadní dokument pro další fázi přípravy.

„Podle ředitele pardubické správy ŘSD budou další kroky investora nyní směřovat k získání stavebního povolení,“ uvedla mluvčí vysokomýtské radnice Marie Lněničková.

Přestavbu musí silničáři stihnout dříve, než bude nedaleko končit dálnice D35. Rozestavěný úsek do pár kilometrů vzdáleného Ostrova má být dokončen nejdéle v roce 2022.

Dálnice odvede tisíce řidičů jinam

Odsud se desítky tisíc řidičů přesunou po silnici I/17 od Chrudimi do Zámrsku, kde se napojí zpět na I/35. Dopravní proud se tak zásadně promění a při zachování stávající podoby křižovatky by na ní nastal kolaps.

Dálnice D35 Úsek dálnice D35 z Opatovic do Časů. Připravovaný úsek nové dálnice D35 z Časů do Ostrova. Stavební práce probíhají na dvou úsecích dálnice D35. V úseku Opatovice nad Labem a obcí Časy dělníci pracují v okolí Borku, Újezdu u Sezemic a Rokytna. Taktéž se započalo s budováním základů pilířů estakády přes Labe. V úseku Časy - Ostrov se pracuje nedaleko Dašic, Dolní Rovně či u sjezdů na MÚK Ostrov. Také začaly práce na budování estakády přes železniční koridor u obce Uhersko.

„Už teď toho odbočuje na Chrudim mnohem víc než dřív,“ popsala Tvrzníková.

Kruhový objezd bude mít dva takzvané bypassy, tedy přímé pásy pro odbočení, díky nimž řidiči nebudou muset vůbec kroužit vnitřkem. Bypassy jsou však již součástí stávající křižovatky.

Vnější průměr nového objezdu bude 52 metrů, takže bude dostatečně široký pro vybudování dvou pruhů ze směru od Vysokého Mýta.

„Vozidla jedoucí na Zámrsk a Hradec Králové využijí vnější pruh, vozidla jedoucí na Chrudim pojedou vnitřním pruhem,“ stojí v popisu stavby. Obdobně je řešena také okružní křižovatka v nedalekém Mýtě.

Ačkoliv se zdá prostor stávající křižovatky rozlehlý, musejí silničáři pro stavbu vykoupit několik okolních zemědělských pozemků.

Přestavba se zamlouvá obci i policii

Obec dlouho odkládanou přestavbu vítá. „Zvýší nám to bezpečnost, takže jsme rádi, že tu kruhový objezd bude. Na druhou stranu z pohledu intenzit provozu to ničemu nepomůže do doby, než bude dálnice až k Mýtu,“ podotkla starostka.

Změnu kvituje i policie. „Jednoznačně vybudování okružní křižovatky vítáme, v místě je nezbytná pro zvýšení bezpečnosti účastníků dopravního provozu,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Vilímková.

Starostku Zámrsku mrzí, že kvůli přestavbě se upraví i nedaleká křižovatka vzdálená 400 metrů, která místním slouží pro nájezd na nynější I/35. Spojka bude nově zaslepena a bude využitelná jen v případě nehod. Místo toho postaví silničáři obratiště pro autobusy, jelikož ty nemají jinou možnost se ve vsi otočit. Tuto skutečnost obec připomínkovala.

„Tím, že se otočí a pojedou zpět, tu však budeme mít dvakrát tolik autobusů než nyní. Z toho jsme nešťastní,“ dodala Tvrzníková.

Některým místním lidem se pak nezamlouvá plánovaná výstavba protihlukové stěny u křižovatky. To, co jinde vítají, v Zámrsku moc nechtějí. Jelikož provoz v místě v budoucnu výrazně poklesne a ze stávajících bezmála 20 tisíc vozů zůstane po dostavbě D35 kolem Mýta jen zlomek. Celkem 216 metrů dlouhá a až sedm metrů vysoká stěna má před hlukem ochránit tři blízké domy. Aby zeď zcela nezakryla autobazar, bude v úseku postavena z průhledného materiálu.

Úpravy křižovatek už pomohly i jinde

Budování okružních křižovatek místo těch „obyčejných“ na silnicích první třídy je čím dál častější. Kromě zmíněného Mýta mají nový kruhový objezd třeba ve Svitavách. Osvědčil se také na obchvatu Holic, kde nijak výrazně nebrání plynulosti provozu. Ke zvýšení bezpečnosti pomohla také přestavba křižovatky na silnici I/11 u Šedivce, kde se v minulosti stala také řada vážných nehod.

„Na těchto nově vybudovaných okružních křižovatkách jsme zaznamenali výrazný pokles dopravních nehod, především následky zranění účastníků těchto dopravních kolizí nejsou tak vážné nebo tragické,“ dodala mluvčí Vilímková.