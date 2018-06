Slib pro Šlapanice. Dostanou 147 milionů na vyčištění zamořeného areálu

Dotaci ve středu starostce Šlapanic Michaele Trněné (Čisté Šlapanice) telefonicky přislíbil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Peníze použijí na odstranění znečištění areálu chemikáliemi. „Sanaci musíme zahájit co nejdřív. Očekáváme, že to bude v příštím roce,“ uvedla Trněná.

Hrubé sanační práce potrvají rok, pak navážou další práce spojené například s monitorováním území. Areál by měl být vyčištěn do roku 2023. Pak s ním má město velké plány.

Chce jej proměnit v místo, kde lidé najdou bydlení, místo k parkování i park. Šlapanicím navíc chybí kulturní dům a i ten by mohl vyrůst v tomto areálu bývalého cukrovaru. „Do roku 2023 si může město v klidu připravit, co do něj chce přesně umístit. Chtěli bychom vypsat architektonickou soutěž,“ podotkla Trněná, která by tam ráda viděla komunitní školu nebo jiné zařízení alternativního vzdělávání.

Jestli přeměnu prostoru zaplatí město, nebo si opět požádají o dotace, v tuto chvíli jasné není. „Umíme si představit, že tam vzniknou projekty, které bychom jen podpořili,“ dodala starostka.

Šlapanice odkoupily zamořený areál loni za 22 milionů korun. Předtím jej vlastnila nizozemská firma Abel Tasman Investment, která ho využívala ke skladování. Původcem znečištění byly bývalé státní podniky, které zde po druhé světové válce vyráběly dehtovou lepenku.