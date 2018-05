Vsetínská firma nabízí zaměstnancům MHD zdarma, jinde mají „svoje“ autobusy

Lidé pracující ve vsetínské firmě Austin Detonator, kde se vyrábějí rozbušky, mohou nově jezdit po městě MHD zdarma. Dohodlo se na tom vedení podniku s vedením města a dopravcem, kterým je ČSAD Vsetín.

„Austin se také bude podílet na úhradě části nákladů na MHD,“ uvedl vsetínský místostarosta Tomáš Pifka.

Důvodů, které k tomu společnost vedly, bylo víc. Převažuje zejména fakt, že areál bývalé Zbrojovky, na jehož konci Austin Detonator sídlí, je od města vzdálený a doprava do něj přes vytíženou křižovatku U Růžičků je v období střídání směn hodně složitá.

„Zbrojovka navíc nebyla stavěna na takovou zátěž osobních aut a míst k parkování není dostatek. Vítáme také zavedení dalších linek, a protože město dotuje dopravu, pomůžeme i s tímto,“ popsal jednatel Austin Detonator Otta Grebeň, podle nějž by do areálu výhledově mohly jezdit elektrobusy, jež jsou k životnímu prostředí více šetrné.

ČSAD Vsetín tuto možnost chystalo už delší dobu, využít ji mohou i další velké společnosti z regionu.

„Každý zaměstnavatel dnes hledá bonusy pro svoje lidi a tohle může být zajímavé,“ zmínil ředitel ČSAD Vsetín Oldřich Holubář.

Do Hamé sváží zaměstnance autobusy i firemní auta

Podle informací z radnic dalších větších měst ve Zlínském kraji je Austin Detonator první firmou, která svým pracovníkům nabízí jízdu MHD zdarma. Některé však lákají na jiný benefit – hromadné svážení lidí do práce a potom zase zpátky domů.

V praxi to funguje tak, že podnik si tuto službu objedná u dopravců, kteří pak vypraví mimořádné autobusy mimo klasické linky. Využívat je mohou jen zaměstnanci daných společností.

Na Slovácku tímto způsobem postupuje uherskohradišťská firma AVX, která vyrábí elektronické součástky, nebo potravinářská společnost Hamé pro svůj závod v Babicích.

„Pomáhá nám to vykrýt oblasti kraje, které nejsou dobře pokryty sítí veřejné dopravy, v časech, kdy to s ohledem na směnný provoz v našich závodech potřebujeme. Jde například o Kostelansko nebo Moravský Písek. Počty spojů kolísají, ale je to minimálně jeden spoj denně tam a zpět,“ vysvětlil mluvčí Hamé Petr Kopáček.

Fungují zde i příspěvky na dopravu odvíjející se od vzdálenosti, na jakou dotyční dojíždějí.

„V některých případech také zajišťujeme svoz pracovníků na směny našimi firemními automobily,“ dodal Kopáček.

Pomoc s dopravou do práce lidé vítají

ČSAD Vsetín už od roku 2004 vypravuje speciální spoje pro rožnovskou pobočku firmy Brose, kde se vyrábějí autosoučástky. Celkem 12 autobusů jezdí z Nového Jičína (celkem 12 autobusů) a dále z Rožnova (8 autobusů) do závodu v Kopřivnici. Od začátku května jedna linka jezdí i přes Štramberk.

Letos v lednu přibyla další novinka. „Zaměstnanci mají nově možnost volby mezi dopravou zdarma firemními autobusy nebo čerpáním příspěvku na dopravu již od vzdálenosti dva kilometry,“ řekla Kateřina Krumpochová, specialistka pro komunikaci z Brose.

A zájem je velký, autobusy využívá 35 procent a příspěvek na dopravu 45 procent pracovníků.

„Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených benefitů ze strany zaměstnanců,“ podotkla Krumpochová.