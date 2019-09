Na zámku odkryli dřevěný malovaný strop, stromy na něj padly v roce 1600

Přestože strop poškodil v roce 1857 mohutný požár Horního zámku, je většina motivů stále rozeznatelná. Vidět jsou rostlinné obrazy, zvířata, postavy, města i hrady.

„Víme, že dřevo pochází ze stromů pokácených v zimě mezi lety 1600 a 1601. Renesančních stropů není v republice mnoho, a toto je umělecké dílo, vše ruční malba s literárními motivy. Na stropě objevujeme kouzelné, mytologické motivy. Například lasičku, jednorožce, hořící město, myslivce nebo volavku. Po odkrytí strop potáhneme textilií, aby byl chráněný během restaurování výmaleb na stěnách, a příští rok přijde na řadu čištění a restaurování stropu samotného,“ vysvětluje kastelán zámku Vojtěch Brož.

Strop je dochovaný zhruba z 80 procent. Zbytek kdysi nenávratně zničil již zmíněný požár.

„Strop býval hodně světlý, takže nikdy nebude jako dřív. To bychom ani nechtěli. V některých místnostech nemůžeme strop odkrýt, protože bychom přišli o secesní malby. Necháme to tak pro další generace. V jedné místnosti jsou až čtyři různé styly. Zámek nejen zpřístupňujeme, ale také poznáváme a chráníme,“ doplňuje kastelán.

Strop nechali na počátku 17. století zhotovit tehdejší majitelé zámku Novohradští z Kolovrat. Spolu s dochovanou renesanční výmalbou měl zdobit obytné místnosti severovýchodního křídla Horního zámku. Naposledy ho tak vcelku spatřili zřejmě zaměstnanci Schwarzenbergů, když strop opravovali po požáru v roce 1857.

„Nejsložitější bude restaurování stropu v zámecké kapli. Budou se s tím muset popasovat borci přes figurální malbu,“ míní Vojtěch Brož.

Na zámku se aktuálně pilně pracuje. Po nádvoří a lešení běhají dělníci, zkouší se, jakou barvu budou mít vnější fasády.

„Zámek se ‚převleče‘ ze žluté do vínové barvy. To je totiž původní barva z 18. století. Objekt je výjimečný právě tím, jak se proměňoval. Můžeme zde registrovat prvky baroka, renesance, secese i moderny. V tomto duchu bude i zámek opravován a ponechán. Dají se na to krásně navázat výpravné příběhy,“ pochvaluje si kastelán.

Restaurování stropu je součástí obnovy Horního zámku, na niž památkáři, kteří areál dostali do správy, získali více než 110 milionů korun, 85 procent pokryla dotace z Evropské unie.