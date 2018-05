Zámek na Bruntálsku čekají lepší časy. Sešlý objekt získají památkáři

Převod zámku z majetku ministerstva vnitra na Národní památkový ústav je schválený a vyřizují se formální záležitosti. „Rádi bychom zámek převzali do konce roku. Počítáme s jeho zpřístupněním, vše je ale ve fázi příprav a existuje několik variant expozice,“ uvedla Dagmar Šnajdarová, mluvčí Územní památkové správy Kroměříž, pod niž památky v kraji spadají.

Nyní je janovický zámek zavřený. „V jednom z křídel máme ve výpůjčce oddací síň a zázemí. Zbývající prostory se otvírají vždy v létě při zámeckých slavnostech. Jinak se nevyužívají,“ popsal starosta Rýmařova Petr Klouda. I po převzetí Národním památkovým ústavem se s výpůjčkou městu počítá.

Zámek bude mít multifunkční využití

Podle hotové základní studie využití zámek poslouží více účelům. V přízemí zůstane oddací síň a zázemí města, povede tudy ale i prohlídková trasa. „Městské muzeum bude využívat celou prostřední partii se sály pro expozice či výstavy trvalejšího charakteru,“ popsal další aktivity města v objektu starosta.

Památkáři kromě prohlídkové trasy počítají i s bytem pro kastelána a část budovy se promění v prostory k výuce dětí včetně ubytování pro školy v přírodě.

Expozice připomene pováleční konfiskace

Ačkoliv zámek chátrá, podle odhadů je ještě v dobrém stavu. Na prohlídky by mohl být připraven do tří let a první fáze oprav se odhaduje na 400 milionů korun.

Janovický zámek nemá inventář, v objektu jsou doslova holé zdi. To by měla vyřešit jedna z variant jeho využití.

Podle té expozice připomene léta poválečné konfiskace, kdy vzala za své řada zámků. Ze svozového mobiliáře z poničených zámků by měl být i vybaven.