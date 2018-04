Telčský zámek po opravě otevře prostory, kam dosud turisté nevkročili

15:52

Bývalý pivovar a kuchyně. To jsou části telčského zámku, kam se dosud návštěvníci neměli šanci dostat. To se však do čtyř let změní. Díky plánované celkové rekonstrukci prohlídkových tras se lidem otevřou i tato dosud ukrytá zákoutí renesančního zámku, který je památkou UNESCO.