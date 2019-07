Zámek Raduň otevírá novou prohlídkovou trasu, ukáže půdu i sklep

Půda i sklep jsou součástí prohlídkového okruhu vůbec poprvé. „Nová trasa je v mnohém extrémní. Zatímco na půdě je horko a teploty tam přes léto přesahují i třicet stupňů, ve sklepeních nedosahují dvacítky,“ říká kastelánka zámku Markéta Kouřilová.

Za zhruba šedesát minut toho turisté také hodně našlapou, zdolat musí 166 schodů. Začnou ve vstupní hale zámku, odkud vystoupají po točitém schodišti do hostinských pokojů v novodobější mansardové vestavbě.

Odtud se přesunou na půdu, jejíž prostory dosud pro návštěvníky k vidění nebyly. Zjistí, k čemu půda sloužila, a uvidí například dochované původní krokve.

„Půda byla především izolačním prostorem, ale sloužila i jako místo, kam šlo vsunout části obytných prostor. Například knihovní skříně. Je tady také chodbička, kudy chodil komorník do svého bytu, aby nerušil pána a panskou společnost ve velké knihovně,“ popsala Kouřilová.

Právě ke dveřím do bytu komorníka návštěvníci půdou dojdou. Cestou uvidí například takzvané světlovody ze střechy do velké knihovny.

„Světlovody vedou půdou až nad střechu, zevnitř jsou natřené bílou barvou, aby světla bylo co nejvíce, a nahoře je zakrývá sklo,“ upřesnila kastelánka.

Přes byt komorníka a velkou knihovnu pak trasa vede schodištěm pro služebnictvo až do sklepení. „Přístup z věže do suterénu jsme letos obnovili. Lidé tam uvidí například původní elektrické vedení z počátku 20. let minulého století,“ podotkla Kouřilová.

Turisté také zjistí, jak takový zámek počátkem 20. století fungoval, aby byl celoročně obyvatelný.

Prohlédnou si betonovou nádrž vymazanou asfaltem, do níž se čerpala voda z rybníka, která se čistila přes pískový filtr, i prostor určený k vytápění, kde svého času stála dělová kamna a horkovzdušnými tunely ve zdech se teplo rozvádělo po celém zámku.

Otevření okruhu doplní dvě vernisáže

„V suterénu, který zajišťoval komfort v té modernější fázi existence zámku, je zároveň vidět nejstarší stavební fáze objektu,“ upozornila kastelánka.

Archeologický výzkum tam odkryl části zdiva původní středověké tvrze či hradu, jež zámku v Raduni předcházela. „Je také vidět, jak se při stavbě zámku snažili maximálně využít již existující prvky,“ dodala Kouřilová.

Poprvé si návštěvníci nový okruh projdou v sobotu 13. července. Akci správa zámku v Raduni spojí se dvěma vernisážemi. Slavnostně tam zahájí fotografickou výstavu Můj svět a představí i tvorbu sochařky Oľy Sopčákové v instalaci Děti v nás. Bližší informace najdou zájemci na na webových stránkách zámku zde.