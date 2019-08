Nedávno se zde rodily děti, teď zámek ničí dřevomorka. Čeká jej velká oprava

Přílepský zámek, který býval porodnicí pro velkou část Kroměřížska, se po letech chátrání dočkal opravy.

Ničí ho dřevomorka v takovém rozsahu, že hrozí zřícení stropu a zasažené jsou i krovy střechy. „Tlačí nás čas. Zámek by totiž v současném stavu nemusel přečkat další zimu,“ potvrdila starostka Přílep Ivana Sehnalová.

Houba prorostla trámy i v místech, kde jsou uchycené ve zdi, a odborníci našli pod střechou obří plodnice. „Je to skutečně masivní zasažení. Reálně hrozí, že v krátkém čase zničí veškeré dřevěné prvky,“ potvrdil Karel Bartošek z oddělení státní památkové péče městského úřadu v Holešově.

Jediné možné řešení v takové situaci je odstranit dřevo z krovů a ze stropu patra a nahradit jej novým.

„Původní trámy ale čeká ještě dendro-chronologický průzkum, který určí jejich stáří,“ dodal Bartošek.

Zámek patří obci, která nyní zaplatí potřebných 6,5 milionu korun ze svého rozpočtu. Kvůli krátkému času na přípravu nebylo možné zajistit dotační peníze.

„Využijeme finanční rezervy z minulých období, obejdeme se bez úvěru,“ upřesnila Sehnalová.

Obec by uvítala vznik ordinace

Porodnice byla v zámku od roku 1955 do poloviny 80. let. Za tu dobu zde přišlo na svět 21 tisíc dětí. Dalších deset let ještě zámek sloužil jako zázemí gynekologického oddělení nemocnice. Od té doby však využití neměl.

V posledních letech se objevilo několik investičních záměrů. Nejvážnější z nich plánoval přestavět objekt pro potřeby seniorů. Nakonec z toho ale sešlo a obec se rozhodla, že zámek zrekonstruuje a využije sama.

Přestěhovat do něj chce obecní úřad a knihovnu, která tím získá větší prostory, než má dosud. Kromě toho vznikne společenský sál, který v obci schází, nebo komerční prostory. V ideálním případě by v nich mohla být lékařská ordinace.

„Je to zajímavé místo, včetně možnosti parkování. Pro obyvatele by to bylo výhodné, ale je otázka, jestli by se nám podařilo sem lékaře přilákat,“ uvažovala Sehnalová.

Jisté ale je, že kompletní rekonstrukce se bude počítat v desítkách milionů korun, a do toho už se obec bez dotací pouštět nebude. Práce je možné plánovat postupně. Stavba nemá narušenou statiku a kromě současného zásahu není v havarijním stavu.

Peníze z veřejné sbírky půjdou na vybavení sálu

Věci kolem zámku se daly do pohybu zhruba před dvěma lety, kdy vznikla iniciativa na obnovu historického parku. Ten obklopuje zámek i jeho hospodářské budovy. V současnosti je dokončená obnova zeleně za 650 tisíc korun.

Loni na to navázaly jednorázové akce spojené přímo se zámkem a otevřela se i veřejná sbírka. V ní se zatím sešlo přibližně 360 tisíc korun. Na rekonstrukci střechy a stropu je ale nepoužijí.

„Necháváme je na vybavení sálu. Aby lidé viděli, co konkrétního jsme za jejich peníze koupili,“ vysvětlila Sehnalová.

Zámek v Přílepích vystavěl v roce 1852 šlechtický rod Seilernů a poslední hraběnka, Terezie Seilernová, v něm žila až do roku 1948.

Původně na jeho místě stávala středověká tvrz. „Ve sklepení je to stále patrné, část zdiva se tam dochovala,“ upozornil Bartošek. „Zámek samotný je pak krásný příklad takzvané italské vily z první poloviny 19. století,“ dodal.

Zajímavostí je i to, že zámek v Přílepích sloužil jako předloha pro stavbu hlavního sídla rodu, zámku ve Zlíně-Lešné. Použili stejné prostorové uspořádání budovy zámku a půlkruhového hospodářského dvora.