Zámku v Mirošovicích spadla střecha, čas na záchranu se krátí

Zámek Mirošovice Ve 14. století vznikla v obci Mirošovice na Teplicku jako původní panské sídlo tvrz rytířů Mirošovických, kterým vesnice patřila až do konce 16. století.

Kolem roku 1554 byla pozdně gotická stavba přestavěna v renesančním stylu. V roce 1668 se stali majiteli zámečku Lobkowiczové.

Jako zámek se budova využívala až do 20. století, poté však byla komunistickým režimem znárodněna.

Údržba objektu byla zanedbávána a dostal se až do havarijního stavu, přestože od roku 1964 je na seznamu kulturních památek ČR.

Oprava zámečku má stát 60 milionů korun a obci se zatím takovou sumu získat nedaří.