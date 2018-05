Obnovy se v Kynžvartu dočká park i budovy rozeseté v zámeckém areálu

„Mému předchůdci se povedl opravdový majstrštyk. Tím byla oprava zanedbané hlavní zámecké budovy, kterou z velké části napadla dřevomorka. Jenže to vytvořilo takový princip svícnu, kdy vlastní zámek vypadá dobře, ale na další stavby v okolí Kynžvartu, ačkoli jsou také významné, se příliš nehledí. Přijede delegace, prohlédne si zámek a odjede s tím, že to není tak špatné. Jenže ty budovy, které nejsou příliš na očích, začaly postupně chátrat,“ vysvětluje kastelán Ondřej Cink.

Drobných či větších staveb, které volají po obnově, je přitom v zámeckém areálu přibližně půl druhé desítky.

„Nás velmi pálí neutěšený stav bývalého pivovaru. Letos se na něj zaměříme. Problémem je, že tato budova, ač zvenku vypadá relativně dobře, je staticky nestabilní. Kdybych to měl jednoduše popsat, tak hrozí, že se ty zdi jakoby sklopí dovnitř. My to musíme nejprve nechat zaměřit, ale právě kvůli havarijnímu stavu jsou geodetické práce rizikové, což se, bohužel, odrazí na jejich ceně,“ vysvětluje Cink.

Problémy jsou i s areálem, který je uváděn jako zahradnictví. „Tady jsou dílny, provozní zázemí zámku, zahradnický provoz a historická oranžérie. Ta tedy v havarijním stavu není, ale je notně zanedbaná. Pokud se letos podaří sehnat peníze, rádi bychom i zde udělali nějaké první práce,“ dodal kastelán.

Na opravu čeká také hrázděný objekt bývalého mlýna na břehu jezera. Lidé, kteří ke Kynžvartu míří nejkratší cestou od Chebu, jej míjí těsně před zámkem. V objektu se už vyvalila část stěny směrem k vodě. Provizorně ji zakrývá fólie.

„Můj předchůdce se pokusil projekt rekonstrukce mlýna za přibližně 35 milionů korun přihlásit do Norských fondů. Nepovedlo se, ne každý projekt uspěje, ale od té doby opravy kvůli nedostatku financí stojí,“ říká Cink.

„Trápí nás také objekt bývalé čajovny ve stráni nad pivovarem, který aktuálně k záchranné rekonstrukci potřebuje asi 5 milionů. V havarijním stavu je také vedlejší lesní kaple. Ale tu se nám snad letos podaří staticky zajistit. Peníze na to bychom měli dostat v rámci našeho rozpočtu, na první etapu, která se uskuteční letos, by to mělo být přibližně 300 tisíc korun. Práce na kapli by měly pokračovat i příští rok,“ doplňuje stručný výčet kastelán.

Podle jeho slov opravy památek v zámeckém areálu komplikuje příliš složitý systém zadávání veřejných zakázek. Jen připravit zakázku k veřejné soutěži a vysoutěžit ji na národním elektronickém nástroji je prý neobyčejně obtížné. „Velmi nás to zdržuje,“ potvrzuje Cink.

Úpravy se letos dotknou i mnohahektarového areálu zámeckého parku, který se může pyšnit řadou vzácných a neobvyklých dřevin.

„V průběhu dvou let bychom měli získat z příhraničního projektu na podporu biodiverzity životního prostředí netopýrů dotaci ve výši zhruba 5 milionů korun. Za ty peníze bychom rádi nechali ošetřit stromy, které tu rostou. Významně by nám to pomohlo, mohli bychom nechat udělat nějaké odborné zásahy, aby došlo ke zlepšení vitality některých klíčových kompozitních dřevin,“ konstatuje kastelán.

Tato částka, ačkoli se zdá vysoká, podle něj nebude na úpravu parku stačit. „Když máme park velký 245 hektarů, tak je to taková kapka. Na druhou stranu oproti běžnému rozpočtu, kdy na úpravu parku čerpáme přibližně 60 tisíc korun, je to už slušný peníz,“ dodává kastelán Cink.