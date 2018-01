Restaurátoři zachraňují vzácnou výmalbu objevenou na zámku v Jimlíně

„Jde o největší restaurátorský a stavební zásah za posledních pět let. Kromě obnovení historických výmaleb a dřevěného stropu je v plánu oprava střechy zámecké kaple sv. Josefa, výměna oken v arkádové chodbě, oprava schodiště, sanace dřevěných trámů a zrestaurování dvou krbů,“ popsal kastelán Josef Kabát.



Restaurátoři a řemeslníci budou pracovat v jižním a východním křídle. Kvůli tomu se do některých prostor během nadcházející sezony návštěvníci vůbec nedostanou.



Nejzajímavější restaurátorskou prací je záchrana malovaného záklopového stropu, který odborníci objevili v panské oratoři, odkud tehdejší majitelé shlíželi do zámecké kaple.

Torzo stropu tvoří 4 malované trámy a řada záklopových prkének. „Jsou tam patrné rostlinné ornamenty. I přesto, že do místnosti zatékalo a jsou tu stopy po dřevokazných škůdcích, jejich dobrý stav nás překvapil,“ řekl restaurátor Petr Novotný.

Jde přitom o jedenáctý malovaný strop, který se na zámku nachází. To dokládá unikátnost celého souboru dochovaných malovaných záklopových stropů, který nemá co do počtu a rozmanitosti v Česku obdoby.

Nový Hrad historie zámku sahá do poloviny 15. století

po vyvlastnění v roce 1947 na základě zákona Lex Schwarzenberg přeměnilo zámek „k obrazu svému“ zemědělské družstvo. Tehdy zmizelo zbývající vybavení a do tohoto období spadá i úplná devastace zámecké kaple a reprezentačních prostor

odborná rekonstrukce zámku započala až v 90. letech 20. století

na zámku se nachází nejucelenější soubor malovaných záklopových stropů z období renesance a baroka. Nejstarší malovaný záklopový strop na Novém Hradě je z počátku 17. století. Výmalba je velmi bohatá a ornamentální s květinami, motivy ovoce či ptáčků. V zapomnění upadly v polovině 18. století, kdy začala platit nová protipožární opatření



Ovšem nejvíce práce co do rozsahu čeká na restaurátory v Rytířském sále ve druhém patře jižního křídla. S rozměry 30 x 10 metrů a výškou stropu přes pět metrů jde o největší místnost na zámku.

Dobové záznamy chybí

Někdy v minulosti byl sál rozdělen příčkami na tři části a místnosti vymalovány bíle. Záznamy o tom, jak to tam vypadalo předtím, nejsou. Až průzkum v závěru roku 2016 odhalil pestrou dekorativní výzdobu.

„Pod novějšími nátěry se nachází bohaté mramorování ohraničené linkami a sokly. Domníváme se, že pochází z období konce 18. století. Ale výmalba v některých částech sálu může být i z konce 17. století. Sám jsem zvědav, co tu ještě odhalíme, průzkumy odkryly jen zlomek,“ předeslal restaurátor Novotný.

V tuto chvíli působí sál, přestože nad hlavou návštěvníků je bohatě malovaný záklopový strop, stroze až sterilně. „Zrestaurování historické výmalby zcela změní charakter sálu k lepšímu,“ podotkl kastelán.

Odborníci budou pracovat nejenom na stěnách, ale i na malovaném dřevěném stropu, který je nejstarším na zámku, je tvořen trámy z borovic pokácených po roce 1616. Poprvé byl restaurován před více než deseti lety.