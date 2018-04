Zámek Holešov rozšíří lapidárium

„Jedná se o fragmenty, ale i poměrně zachovalé barokní památky. Osobně jsem někde z nich před sedmi lety našel v zámeckém parku, jsou to velmi zajímavé věci,“ řekl ředitel Zámku Holešov Pavel Chmelík. Dodává, že chce veřejnosti představit co nejvíce zajímavostí ze zámeckých sbírek a to zdarma, protože lapidárium v přízemních arkádách je volně přístupné po celý rok.

Lapidárium Zámek Holešov otevřel pět pěti lety. Zpřístupnil šest artefaktů, které byly nalezeny během podzimního archeologického průzkumu nádvoří a při zemních pracích v zámecké zahradě. Jedná se o barokní šištice, které zdobily ústí vody do zámeckého trojzubce a o části stavebních prvků z druhé poloviny 16. století, jenž byly součástí arkády původní renesanční stavby.



Podle historika holešovského zámku a správce sbírkových fondů Ondřeje Machálka pomáhají utvářet si představu o tehdejší stavební kompozici stavby, která stála na místě dnešního zámku.